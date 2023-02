Gasprijs duikt onder de 50 euro

De gasprijs zakt onder de 50 euro, zijn laagste niveau in 17 maanden. Dat is goed nieuws, al is de gasprijs wel nog altijd twee keer zo hoog als normaal.

De gasprijzen in Europa liggen nu al meer dan 80 procent lager tegenover de extreme piek in augustus, toen de markt in de greep was van speculatie en een opbod om de wintervoorraden te verzekeren. Die extreme piek duwde de inflatie hoger en dreigde de Europese economie in een diepe recessie te duwen, met fabrieken die stilgelegd werden. Gelukkig voor Europa bleek de winter vrij mild te zijn, daalde de vraag naar consumptie vanuit de industrie en gezinnen én is er een belangrijke aanvoer van vloeibaar gas vanuit de VS.

Door die factoren zakt de gasprijs nu voor het eerst in 17 maanden onder de 50 euro. Dat is 35 procent lager sinds de start van het jaar. De gasprijs voor toekomstige leveringen staat nu op 49,5 euro per megawattuur, het laagste punt sinds 1 september 2021. Toch is dat nog altijd het dubbele van de gasprijzen die normaal rond deze tijd van het jaar worden betaald.

Voorzichtig optimisme

Of de daling zich de komende dagen en weken blijft voortzetten, zal afhangen van het verdere verloop van de winter en of er geen strijd ontstaat om gasleveringen tussen Europa en China. De Chinese economie heropent en experts wezen er al op dat zowel China als Europa zich zal willen verzekeren van voldoende voorraden voor komende winter.

Door de gedaalde vraag worden de voorraden in Europa alvast minder aangesproken dan gedacht. Waar een halfjaar geleden nog werd gezegd dat de winter van 2023 een probleem zou worden, is er nu optimisme dat we ook die zonder kleerscheuren doorkomen.

‘De vraag in het Verre Oosten stijgt, maar door het relatief zachte weer in Europa, het feit dat het waait en dat de voorraden vrij goed gevuld zijn, wordt dat goed opgevangen’, zegt Tobias Davis, hoofd van lng-handelaar Tullet Prebon.

Gezinnen zien lagere voorschotten

Europa heeft het wegvallen van de Russische gasleveringen vrij goed opgevangen. Het Duitse nutsbedrijf Uniper zegt dat de problemen tegen uiterlijk volgend jaar opgelost zullen zijn, maar dat er wel een stevig prijskaartje zit aan het alternatieve gas. De voorraden voor komende winter zullen nog minder uit Russisch gas bestaan dan in deze winter.

De daling van de gasprijs betekent ook dat de prijs voor elektriciteit daalt. En dat is goed nieuws voor de gezinnen. Die krijgen van de overheid energiecheques uitgedeeld, terwijl de prijzen sterk dalen. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) maakte eerder deze week bekend dat de gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas in februari gedaald is tot het laagste peil sinds december 2021.

De geschatte jaarfactuur voor stroom bedraagt nu 1.413,68 euro, of ruim 300 euro minder dan de schatting van januari. Voor aardgas gaat het zelfs om een prijsdaling van 500 euro voor wie in februari een jaarcontract afsluit. Het gaat nog altijd wel om bijna 2.000 euro (1.942,35 euro). De energieleveranciers zijn nu ook hun voorschotten aan het aanpassen nadat de bevoegde politici Tine Van der Straeten (groen) en Alexia Bertrand (Open VLD) hadden gevraagd om zich daartoe te verbinden.