Laagste aantal covidpatiënten op intensieve zorg sinds de zomer van 2020

Er worden opnieuw meer patiënten door covid opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Maar het is ruim 2,5 jaar geleden dat er nog zo weinig covidpatiënten intensieve verzorging nodig hadden.

Het eens zo gevreesde coronavirus heeft nog weinig impact op de maatschappij, en ook op de gezondheidszorg is de druk beperkt. Uit de jongste cijfers van Sciensano blijkt dat het aantal covidpatiënten dat intensieve verzorging nodig heeft, gezakt is tot 34. Dat is het laagste aantal in meer dan 2,5 jaar. Het is van de zomer van 2020 geleden dat er nog zo weinig covidpatiënten op de afdeling intensieve zorg lagen.

Nochtans gaan we op dit moment wel opnieuw door een coronagolf. Zowel het aantal vastgestelde gevallen als het aantal ziekenhuisopnames door covid zit in de lift. In de voorbije week waren er opnieuw dagen met meer dan 100 ziekenhuisopnames door covid. Het is van eind december geleden dat het er nog zoveel waren.

Door de stijgende opnames valt niet uit te sluiten dat het ook op intensieve zorg opnieuw drukker wordt. Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) stelt in een persbericht dat hij ‘eerder een kleine golf’ verwacht.

Ook de griepepidemie loopt nog steeds, maar het aantal griepgevallen is wel opnieuw gedaald.