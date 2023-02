Japan blijkt twee keer zoveel eilanden te hebben als gedacht

Na een oproep in het parlement heeft Japan met behulp van de nieuwste technologieën een nieuwe telling gedaan van het eilandentotaal. Het blijkt ruim twee keer zoveel eilanden te hebben als 35 jaar lang gedacht.

Soms werd er een opgeslokt door de golven, soms kwam er door een onderzeese vulkaanuitbarsting een bij, maar decennialang verkeerde Japan in de veronderstelling dat het bestond uit ruim 6.800 eilanden. Nu blijkt dat aantal een grove onderschatting te zijn geweest. Dankzij nieuwe geautomatiseerde computertechnologieën verdubbelde het plots zijn eilandentotaal.

Het nieuwe Japanse eilandentotaal nam toe met ruim zevenduizend en staat nu op 14.125, schreef het Japanse persbureau Kyodo News woensdag. Ergens in maart doet de overheid naar verwachting de officiële bekendmaking.

De nieuwe telling kwam er na een oproep die een Japanse volksvertegenwoordiger namens de Liberaal-Democratische partij in 2021 deed in het parlement. Volgens de parlementariër was het een ‘belangrijke administratieve kwestie van nationaal belang’.

Telling door kustwacht

Japan baseerde zich tot nu op een telling uit 1987. In die tijd was de eilandtelling nog een taak van de kustwacht. Die voer van eiland naar eiland om de omtrek te meten. Overschreed die de honderd meter, dan kon het eiland op de lijst.

Voor de meest recente telling hoefde niemand nog de kust te verlaten, want die gebeurde automatisch, met een computer die de gedigitaliseerde landkaart van de geografisch-ruimtelijke autoriteit van Japan over recente luchtfoto’s en andere data legde. De computer detecteerde meer dan 100.000 eilanden, maar voegde alleen die met een omtrek van minimaal honderd meter aan de landkaart toe.

De 47 Japanse provincies (prefecturen) bestaan uit enorme aantallen eilanden. Zo omvat de noordelijke provincie Hokkaido — samen met Honshu, Shikoku en Kyushu ook een van de vier grootste eilanden — volgens de nieuwe telling 1.473 eilanden. De westelijk gelegen provincie Nagasaki, gelegen op eiland Kyushu, heeft er 1.479.