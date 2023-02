Zelfs wanneer Vlaanderen een akkoord sluit over stikstof, is de crisis niet plots weggetoverd. Het Nederlandse voorbeeld leert wat de valkuilen zijn. ‘Pak stikstof nu hard aan, dan is er daarna ademruimte.’

Nederland gaat ons vooraf in heel wat dingen, ook in de aanpak van de stikstofuitstoot in het milieu. De bom barstte er al in 2019, toen de Raad van State het stikstofplan van de overheid (het PAS) naar ...