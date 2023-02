Vanaf eind maart stevige hinder op E17 en E40: klaverblad van Zwijnaarde krijgt groot onderhoud

De verkeerswisselaar in Zwijnaarde krijgt vanaf 27 maart een groot onderhoud. Dat zal stevige hinder veroorzaken voor verkeer dat de E40 of de E17 op of af moet. Er wordt gevreesd dat de druk op de omgeving groot zal zijn.

De ‘verkeerswisselaar van Zwijnaarde’ is al een vaste gast in de dagelijkse filebulletins op de radio. Maar dit en volgend jaar zal het knooppunt van de E40 en de E17 vlak bij Gent nog wat vaker problemen veroorzaken.

Het klaverblad van Zwijnaarde is aan een renovatie toe. Het ingewikkelde op- en afrittencomplex werd gebouwd in het begin van de jaren 7o. Na vijftig jaar zijn de zes bruggen toe aan een groot onderhoud. Geen eenvoudige klus, op een van de drukste verkeerswisselaars in België.

Zware druk

De verkeerswisselaar wordt in twee fases aangepakt: dit jaar de ene kant, volgend jaar de andere. De werken zullen de omgeving van Zwijnaarde onder zware druk zetten. De armen van het kruispunt worden maandenlang afgesloten en data van het Vlaams Verkeerscentrum tonen dat er elke dag ongeveer 200.000 voertuigen passeren.

Op 27 maart start de eerste fase werf. Die zal tot en met november doorlopen. Twee bruggen over de E40 en een brug over de ringvaart worden eerst aangepakt. Tegelijkertijd wordt het wegdek op de afgesloten takken van het complex vernieuwd. Doorgaand verkeer moet omrijden via de R4 of langs Flanders Expo. Er wordt stevige hinder voorspeld.

Twee periodes

Het werk voor dit jaar wordt opgedeeld in twee periodes. Van 3 april tot en met 24 augustus werkt de aannemer op de afrit van de E40 komende van Brussel naar de E17 richting Kortrijk en op de afrit van de E17 komende van Antwerpen naar de E40 richting Brussel. Er zijn in die periode verschillende omleidingen van kracht.

De oprit komende van de E17 uit Antwerpen naar de E40 richting Brussel is dicht: het verkeer dat van Gent of uit richting Antwerpen komt en richting Brussel wil, wordt omgeleid via het complex in Destelbergen naar de R4.

Ook de oprit komende van de E40 uit Brussel richting E17 Kortrijk wordt gesloten. Het verkeer wordt eerder al afgeleid via complex Merelbeke en via Destelbergen of kan doorrijden via de E40 en keren aan de B402 en zo afrijden richting Kortrijk.

Tijdens de tweede fase, van 25 augustus tot november, werkt de aannemer op de afrit E17 komende van Antwerpen naar de E40 richting Oostende. Tijdens die fase wordt de brug over de ringvaart en de R4 vernieuwd. Het verkeer kan langs de werfzone, maar beschikt over één rijstrook.

Tijdens de werken zal er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur worden ingevoerd ter hoogte van de werfzone. Bij alle bruggen wordt ook telkens een beschermende coating langs de onderzijde aangebracht. Die werken met hinder voor het verkeer op de E40 en R4 gebeuren ’s nachts. De juiste data en uren worden nog gecommuniceerd, zegt AWV.

In 2024 zijn dan de oostelijke takken van het op- en afrittencomplex aan de beurt. Tijdens die werken zullen ook verschillende takken dichtgaan.