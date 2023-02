Biden: ‘Niet elk onbekend vliegend voorwerp neerschieten’

De laatste drie vliegende voorwerpen die de VS uit de lucht schoten vormden waarschijnlijk geen bedreiging. Joe Biden wil dat er bedachtzamer geschoten wordt.

Amper één week nadat een vermoedelijke Chinese spionageballon met een raket vanuit een straaljager werd neergeschoten, schoot het Amerikaanse leger nog eens drie vliegende voorwerpen uit de lucht.

Het leverde de Amerikaanse president Joe Biden, die het bevel gaf tot schieten, bijval op van de Republikeinen. ‘Ik heb liever dat ze trigger-happy lijken dan dat ze te inschikkelijk zijn’, verklaarde de Republikeinse politicus Mike Turner. Eerder kreeg Biden forse kritiek omdat hij zo lang wachtte alvorens hij groen licht gaf om de Chinese spionageballon neer te halen.

• VS vinden Chinese antenne van neergeschoten ballon in oceaan

Maar nu geeft Biden aan toch niet zó trigger-happy te zijn. ‘Ik heb mijn team de opdracht gegeven om scherpere regels op te stellen over hoe we met onbekende vliegende voorwerpen omgaan. We moeten een onderscheid maken tussen diegene die een bedreiging vormen en waarbij actie nodig is, en diegenen waarbij dat niet nodig is’, verklaarde Biden gisteren.

Die scherpere regels zullen geheim blijven. ‘We willen onze vijanden geen handleiding geven over hoe ze onze afweer kunnen omzeilen’, zegt de president.

Geen spionagetuigen

Uit de analyse van de drie voorwerpen die ná de Chinese ballon neergehaald werden, blijkt dat ze vermoedelijk geen bedreiging vormden. ‘We weten nog niet wat die drie voorwerpen precies waren, maar niets suggereert dat ze gerelateerd waren aan de Chinese spionageballon of dat ze spionagetuigen waren van een ander land’, aldus Biden. Volgens de Amerikaanse president denken de inlichtingendiensten dat de voorwerpen ‘hoogstwaarschijnlijk ballonnen waren van privébedrijven, hobbyisten of onderzoeksinstellingen’.

Dat ze toch aangemerkt werden als potentieel gevaarlijk, verklaart Biden door het gevoeliger afstemmen van de radar na het incident met de Chinese ballon.

Gesprekken met Xi

Biden verklaarde ook nog dat hij zich niet zal excuseren voor het neerschieten van de Chinese spionageballon, maar hij verwacht wel dat hij binnenkort zal overleggen met zijn Chinese evenknie Xi Jinping. ‘We zijn niet uit op een nieuwe koude oorlog’, verklaarde Biden. ‘Ik denk dat het laatste wat Xi wil, is dat de verstandhouding met de Verenigde Staten en met mij fundamenteel verstoord is.’

China houdt vol dat het om een weerballon ging, terwijl er volgens de VS duidelijk spionage-apparatuur op gemonteerd was.

Door het incident zegde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een bezoek aan China af. Hij reist vandaag wel naar de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Er wordt gespeculeerd dat hij daar de Chinese topdiplomaat Wang Yi zal ontmoeten, schrijft Reuters.