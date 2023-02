‘“Eveline” heeft psychiatrische hulp nodig’: volgens gerechtsexperten is de gevangenis niet de juiste plek voor G.R.

‘Eveline’ blijft voorlopig in de cel. Gerechtsexperten concluderen nochtans dat de Gentse G.R. (29) beter intensief zou worden behandeld voor zijn seksuele verslaving, en hij eigenlijk niet thuishoort in de gevangenis. De twintiger ontfutselde van tientallen mannen, onder wie BV’s, naaktfoto’s via sociale media. En zelfs toen hij vrij was onder voorwaarden bleek die drang te groot.

‘Eveline’ moet geholpen worden. Idealiter wordt G.R. opgenomen in een psychiatrische instelling die hem kan behandelen voor zijn seksuele verslaving – lees: zijn buitensporige drang naar naaktfoto’s van mannen met opvallende sokken aan. Dat is volgens verschillende bronnen de conclusie van de psychiatrische experten. Toch besliste de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling om G.R. nog in de cel te houden. Naar alle waarschijnlijkheid omdat de kans op herval zo groot is.

De Gentenaar bewees in het verleden namelijk dat hij zijn verslaving moeilijk onder controle kan houden. Na zijn eerste aanhouding door de onderzoeksrechter werd hij niet veel later vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden was ‘geen nieuwe feiten plegen’. Dat bleek geen evidentie: het Nieuwsblad bracht in september vorig jaar aan het licht dat de twintiger opnieuw mannen had benaderd via Whatsapp, Instagram en Tiktok, met als doel hen naaktfoto’s af te troggelen.

Het nieuwe werkterrein van G.R. werd Nederland, waar hij na de heisa in ons land aan de slag was gegaan in een hotel. Zijn nieuwe naam: Ariana. Als zijn nieuwe alias benaderde hij in het hotel werknemers, gasten en zelfs zijn baas. Zijn werkwijze bleef dezelfde: G.R. stuurde expliciete, gepikte naaktfoto’s van vrouwen, en probeerde zo zijn slachtoffers te overtuigen van een ‘wederdienst’.

Nooit gestopt

Toen de Nederlandse feiten aan het licht kwamen, deed de politie een huiszoeking bij G.R., waarbij computermateriaal in beslag werd genomen. Ook daarop werden tientallen naakt­foto’s teruggevonden. G.R. was na zijn vrijlating onder voorwaarden dus gewoon opnieuw begonnen. Meer nog: toen de politie hem daarmee confronteerde, bleef hij lustig voortdoen.

Begin december vloog G.R. uiteindelijk opnieuw achter de tralies. Dat hij zomaar zijn voorwaarden aan zijn laars lapte, viel bij de onderzoeksrechter niet in goeie aarde. Hij blijft in de cel. Zijn advocaat Jan Donkers wil voorlopig niets kwijt over de zaak.

Eindfase

De zaak barstte bij ons los in oktober 2020, toen naaktfoto’s en -filmpjes van BV’s Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt uitlekten. Allen waren ze benaderd door ‘Eveline’, een vrouw die hen via sociale media had gecontacteerd.

De filmpjes werden achteraf ook verspreid. Het parket opende een onderzoek. Twaalf slachtoffers, onder wie de bovengenoemde BV’s, stelden zich burgerlijke partij in de zaak.