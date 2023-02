Krokusvakantie gaat regenachtig van start, maar wordt droger

Nog even carnaval vieren op school en dan gaat de krokusvakantie in. Die begint helaas wel met regen.

Het wordt vrijdag overwegend zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. Op de Ardense Hoogten kan het zicht nog altijd beperkt worden door laaghangende bewolking. De maxima gaan van 9 tot 12 graden. De zuidwestenwind draait naar westzuidwest en wordt matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee met rukwinden tot rond 65 km per uur, voorspelt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen en slecht zicht op de Ardense toppen. De westelijke tot zuidwestelijke wind blijft goed voelbaar en waait matig tot soms vrij krachtig landinwaarts en vrij krachtig tot krachtig aan zee met pieken tot 50 à 55 km per uur. De minima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Weekend zwaarbewolkt

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met af en toe lichte regen of motregen. De meeste regen valt in het noorden en oosten van het land. De maxima liggen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 11 of 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden tot 60 à 70 km per uur.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt met vooral in het centrum en oosten van het land soms wat lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 9 à 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest.

Begin volgende week wordt het droger. Het blijft nog altijd zacht.