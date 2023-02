Acteur Bruce Willis heeft dementie, laat familie weten

De oorspronkelijke diagnose van Bruce Willis is verder gevorderd. Zijn familie liet namelijk weten dat de 67-jarige acteur nu ook frontotemporale dementie heeft. ‘Hoewel dit pijnlijk is, is het een opluchting om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben’, klinkt het op Instagram.

Willis, die in 1988 doorbrak met de film ‘Die Hard’, stopte met acteren in maart van vorig jaar om dat hij te kampen had met afasie, een taalstoornis veroorzaakt door een hersenletsel, zoals een beroerte. Zijn gezondheidstoestand is er nu op achteruitgegaan. Sinds vorig jaar ‘is de ziekte van Bruce verergerd en hebben we nu een nauwkeurigere diagnose: frontotemporale dementie’, aldus zijn familie in een verklaring op Instagram. ‘Helaas zijn communicatieproblemen slechts één symptoom van de ziekte waarmee Bruce wordt geconfronteerd. Hoewel dit pijnlijk is, is het een opluchting om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben.’

‘We zijn ontroerd door de liefde die jullie allemaal hebben gedeeld voor onze dierbare echtgenoot, vader en vriend in deze moeilijke tijd’, zo besluit de familie in de verklaring die is ondertekend door Willis’ vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen. ‘Jullie voortdurende medeleven, begrip en respect zorgen ervoor dat we Bruce kunnen helpen een zo goed mogelijk leven te leiden.’

Gecast

Na een aantal kleinere filmrollen werd Willis gecast als privédetective voor de Amerikaanse sitcom ‘Moonlighting’, die in de Verenigde Staten liep van 1985 tot 1989. De serie maakte van Willis een begrip, maar volledig doorbreken deed de acteur met de actiefilm ‘Die Hard’ (1998), waarin hij John McClane vertolkte, een politieagent die verwikkeld raakt in een terroristische aanslag.

‘Yippee-Ki-Yay, motherfucker’ maakt intussen deel uit van het collectief geheugen. Willis kroop van 1990 tot 2013 nog vier keer in de huid van McClane. Hij groeide uit tot een populaire actieheld en acteerde onder meer in ‘Pulp fiction’ (1994), ‘12 monkeys’ (1995), ‘Armageddon’ (1998), ‘The sixth sense’ (1999) en ‘The expandables’ (2010 en 2012).