Red Flames kloppen Italië in vriendschappelijk toernooi

De Belgische voetbalvrouwen hebben in Milton Keynes Italië met 1-2 verslagen in de openingsmatch van de Arnold Clark Cup, een vriendschappelijk toernooi georganiseerd door de Engelse federatie.

Marie Detruyer bracht de Red Flames in het MK Stadium in Milton Keynes na een aanval over verschillende stations en een een-tweetje op voorsprong. Het was de eerste goal van Detruyer, bij haar derde cap, voor de nationale ploeg. Doelvrouw en Gouden Schoen Nicky Evrard, die haar 60ste cap haalde, ging niet helemaal vrijuit bij de Italiaanse tegengoal van Giugliano.

In het slot kwam eerst Hannah Eurlings al erg dicht bij de 1-2 met een kopbal naar de verste hoek, maar de Italiaanse keeper Schroffenegger graaide de bal alsnog uit doel. Het was die andere invalster Tessa Wullaert die in de 90e minuut met twee Italiaanse verdedigsters in de rug naar doel afstormde en de bal overhoeks binnenlegde - haar 72ste goal als Red Flame. De 5 minuten extra tijd, waarin Italië tot twee keer toe nog een strafschop claimde, brachten geen verandering meer.

België werd door de Engelse voetbalbond uitgenodigd voor de tweede editie van de Arnold Clark Cup. De Belgische vrouwen spelen zondag nog tegen Zuid-Korea in Coventry. Een duel met Europees kampioen Engeland staat volgende week woensdag op het programma in Bristol.

Bondscoach Ives Serneels kan voor het toernooi een beroep doen op 25 speelsters voor deze eerste bijeenkomst van het jaar. Van de oorspronkelijke 26-koppige selectie is de geblesseerde Jassina Blom (Tenerife) er niet meer bij.