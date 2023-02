Factuur nieuw hoofdkwartier Defensie drie keer hoger dan voorzien

Tegen 2027 zou het nieuwe hoofdkwartier van Defensie er moeten staan. Met een kostprijs van 499 miljoen euro, wordt meer dan drie zo veel betaald als eerst gepland.

De inflatie en de duurdere bouwmaterialen spelen elke (ver)bouwer parten. Maar als het gaat over grote werven, zoals het nieuwe hoofdkwartier van Defensie, wegen zulke prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne en de covid-pandemie voordien zwaar door.

In de korte periode dat hij minister van Defensie was, eind 2019, kreeg Sander Loones (N-VA) een parlementaire vraag over het dossier. Hij sprak toen van een kostprijs van ‘ongeveer 150 miljoen euro’. In het persbericht dat Defensie gisteren verspreidde is dat opgelopen tot 499 miljoen euro, zegge en schrijve een half miljard.

Behalve de inflatie en de materiaalprijzen speelden ook de vereisten voor het gebouw een rol in dat oplopende prijskaartje. Volgens Defensie wordt het nieuwe gebouw bijna energieneutraal en zullen er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden voor de normale werking ervan. Daarvoor worden thermische isolatie, hernieuwbare energiebronnen zoals bodemenergieopslag, zonnepanelen en warmtepompen gebruikt. Er wordt gewerkt met duurzame materialen, regenwater wordt hergebruikt en waar mogelijk krijgen afbraakmaterialen een tweede leven.

Tegenover Navo-hoofdkwartier

Het nieuwe hoofdkwartier komt op een terrein van 11,4 hectare tegenover het Navo-hoofdkwartier. Het zal deel op oude Navo-terreinen liggen, en deels op de gronden van het kwartier Koningin Elisabeth. Bedoeling is dat er zo’n 4.000 personeelsleden van Defensie zullen werken. In het hoofdgebouw met 2.800 werkplekken, komen alle diensten van de Defensiestaf, de militaire inlichtingendienst Adiv en het Cybercommando. Alle militaire operaties zullen vanuit het hoofdgebouw worden geleid.

Het consortium ‘Be Defence’ sleepte het contract in de wacht. Het gaat om een samenwerking tussen de aannemers BAM, Jan De Nul, Eiffage en Cegelec, de architectenkantoren Assar Architects, ArtBuild en ANMA en het studiebureau VK Architects+Engineers. De kostprijs van 499 miljoen euro omvat de initiële investering en 2 jaar onderhoud. Het consortium staat in voor het ontwerp, de realisatie en het technisch onderhoud van de infrastructuur.

In de loop van dit jaar worden de vergunningsaanvragen ingediend. Volgens de planning starten de werkzaamheden eind 2024. Tegen eind 2027 moet het grootste deel van het hoofdkwartier klaar voor gebruik zijn, aldus nog Defensie.