Marc Tarabella (PS) wraakt de onderzoeksrechter

Europarlementslid Marc Tarabella (PS), die aangehouden is in de Qatargatezaak, wraakt onderzoeksrechter Michel Claise.

Het Waalse Europarlementslid Marc Tarabella werd afgelopen weekend aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en bendevorming in de zaak-Qatar­gate. Donderdag moest de Brusselse raadkamer beslissen of Tara­bella in voorlopige hechtenis moet blijven. Maar zijn advocaat, Maxim Töller, vroeg voor de zitting de ­wraking van onderzoeksrechter Michel Claise. Volgens Töller heeft Claise het vermoeden van onschuld bij zijn cliënt al op meerdere gelegenheden geschonden. Zo zou hij onder anderen in het arrestatiebevel partijdig zijn geweest.

Daarin zou te lezen zijn dat ­‘Tarabella in het openbaar standpunten tegen Qatar had ingenomen en die had teruggedraaid vanaf het moment dat de verdachte geldtransfers waren gekomen’. De ­advocaat van Tarabella zegt dat tot op vandaag geen ‘verdachte geldbewegingen’ van zijn cliënt zijn aangetoond. ‘De rechter moet ­tijdens het onderzoek absolute ­onpartijdigheid handhaven, maar dat is hier duidelijk niet langer het geval’ aldus Töller. Als Claise binnen de 48 uur niet vrijwillig ­opstapt, moet het hof van beroep zich over het wrakingsverzoek uitspreken. Behalve Tarabella verschenen ook Eva Kaili en Pier ­Antonio Panzeri voor de raadkamer.

Sven Mary verdedigt sinds kort de belangen van de voormalige ­vicevoorzitter van het Europees Parlement. De advocaat wil Kaili zo snel mogelijk vrij krijgen. ‘Ze is moeder van een baby, die nu wordt opgevoed door zijn grootvader. Haar plaats is thuis, niet in de ­gevangenis.’ Maar de raadkamer verlengde donderdagavond de aanhouding van zowel Kaili, spijt­optant Panzeri als Tarabella.