Superster Osaka noemt hem de ‘tennisprofessor’

Eerst haar jeugdvriend, daarna haar ‘ballenmepper’, toen de coach van Kim Clijsters. Superster Naomi Osaka noemt hem de tennisprofessor. Hij leidde meerdere speelsters naar grandslamsucces en mag de strafste Belgische tenniscoach ooit genoemd worden. Maak kennis met Wim Fissette (42), de kersverse trainer van het Belgische Billie Jean King Cup-team.

‘De laatste twaalf jaar trainde ik altijd buitenlandse speelsters en moest ik dus veel zwaaien met vlaggen van andere landen. Ik ben superblij dat ik nu onder een Belgische vlag mag coachen.’ Wim Fissette volgt Johan Van Herck op als coach bij het Billie Jean King Cup-team, de meest prestigieuze landencompetitie bij de vrouwen. Van Herck combineerde een duobaan bij de mannen en vrouwen, wilde eind dit jaar sowieso stoppen maar werd onlangs bedankt voor bewezen diensten. Kirsten Flipkens, die Fissette al een kwarteeuw kent, wordt zijn assistent – ze blijft beschikbaar voor het dubbelspel maar Fissette heeft de eindverantwoordelijkheid.

Klik met Clijsters

Fissette is dertien wanneer hij op de tennisschool in Diest een tienjarig meisje ontmoet: Kim Clijsters. Het klikt tussen de twee gouwgenoten – Fissette komt uit Hasselt, Clijsters uit Bree. Dag in dag uit trainen ze samen. Wanneer Clijsters een hittingpartner zoekt voor een WTA-toernooi in Hasselt, hoeft ze niet lang na te danken: haar buddy. Enkele jaren later zegt Fissette zijn bureaubaan op en reist hij met Clijsters mee als ‘ballenmepper’.

En dan kondigt Clijsters haar afscheid aan – voorlopig toch, zo blijkt later. Fissette heeft voor zichzelf uitgemaakt dat hij vol voor het trainerschap wil gaan. ‘Ik heb toen alle boeken gelezen die er over tennis bestaan, seminaries en opleidingen gevolgd.’

Bij de eerste comeback van Clijsters is hij niet langer hittingpartner maar hoofdcoach. Het zal dé glorieperiode van tennismama Clijsters worden, nooit was ze, fysiek en mentaal, beter. Zijn lijst met samenwerkingen met toppers puilt inmiddels uit: Clijsters, Angelique Kerber, Johanna Konta, Victoria Azarenka, Simona Halep...

Met zijn laatste pupil komt hij internationaal het meest in de spotlights: de Japanse Naomi Osaka, de superster die het tennis overstijgt, inmiddels de bestbetaalde atlete over alle sporten heen. Eén telefoontje met haar volstaat. In 2019 wordt hij ontvangen in Los Angeles, haar uitvalsbasis. Osaka wint de US Open en Australian Open met hem. Fissetti, zo noemt ze hem weleens liefkozend, of nog: de professor. Ze doelt op zijn doorgedreven manier van werken met data-analyse, statistieken, spelpatronen. ‘En hij blijft zo kalm’, aldus Osaka. Fissette: ‘Voor de voetballiefhebbers: ik ben ook een laptopcoach. (lacht) Dat vind ik heel belangrijk.’ In 2022 komt een eind aan de samenwerking. Osaka worstelt met haar demonen – ze lijdt onder depressies – en neemt geregeld, ook door blessures, een lange break. Inmiddels is ze zwanger van haar eerste kindje.

‘Die speelsters waren allen heel uniek, telkens weer heb ik mijn coachaanpak daaraan aangepast’, aldus Fissette. Verschillende persoonlijkheden hebben een verschillende aanpak nodig. Misschien heb ik weinig ervaring met een team te coachen, maar die individuele topspeelsters hadden ook grote teams rondom zich. De band tussen iedereen moet, net als nu, goed zitten.’

Geen spreidstand meer

Zes grandslamtoernooien won hij als coach, verschillende nummers één had hij onder zijn hoede. Toch zullen weinigen het hoofd draaien als hij voorbijwandelt. Hij heeft niet het imago van ‘bekend sportfiguur’, en daar voelt hij zich ook goed bij. Hij houdt zich het liefst in de luwte, is verre van een luide roeper. Maar hij drijft wel zijn wil door. Hij kan zich bijvoorbeeld niet vinden in de toernooien die Clijsters bij haar eerste comeback wil spelen – te veel naar zijn zin, want ze moet meer trainen. Hij ziet haar ‘befaamde’ spreidstand liever niet meer – te risicovol op blessures. Hij trekt de deur dicht. Of hij vindt de physical coach van Osaka maar niets en gooit hem buiten niet lang na zijn aankomst. Fissette is te veeleisend, zeggen sommigen met wie hij samenwerkte. ‘Ik wil succes, en als factoren dat succes in de weg staan, pak ik die aan. Ofwel wordt dat aanvaard, ofwel niet’, zegt hij daar zelf over.

Zodra Fissette aan een project begint, smijt hij zich. Zoals nu, als kapitein van de Belgische Billie Jean King Cup. ‘De ambitie is sowieso om de Finals, met de beste twaalf landen, te halen. En een absoluut doel is de Billie Jean King Cup te winnen. Maar uiteraard stap per stap.’ Hij zal ook individueel blijven coachen. ‘Ik wil beide combineren, heb nog altijd de ambitie om op het allerhoogste niveau te coachen. Dat is perfect doenbaar.’