België scherpt wet eindelijk aan: werknemers ook beschermd als ze (zwangere) collega’s bijstaan tegen discriminatie

Werkgevers die informeel een gediscrimineerde persoon verdedigen, zijn nu ook formeel beschermd.

Toen Tine Vandenbon, een storemanager in de ter zielen gegane kledingketen WTG Retail, een sollicitatiegesprek had met Jamina Hakelbracht, zei de toen 23-jarige sollicitante dat ze drie maanden zwanger was. Na het gesprek stelde Vandenbon voor haar aan te nemen. Maar het HR-hoofd wou Hakelbracht niet in dienst nemen, omdát ze zwanger was. ‘“You never know with a pregnant woman”, herinner ik me dat die vrouw zou hebben gezegd’, zegt Hakelbracht. ‘En dat terwijl Who’s That Girl, het kledingmerk van de keten, zich toen als feministisch profileerde. Ik dacht: dit is vast een vrouwvriendelijk bedrijf.’

Toen Vandenbon haar vertelde dat ze wegens haar zwangerschap de job niet kreeg, diende Hakelbracht een klacht in bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Ongeveer een jaar later, op 6 april 2016, werd Vandenbon op haar beurt ontslagen omdat ze haar job niet goed genoeg zou doen. ‘Maar eigenlijk waren ze echt niet akkoord met de manier waarop ze voor mij in de bres was gaan staan’, zegt Hakelbracht. ‘Dat was de echte reden.’

Vandenbon vond ook dat ze ontslagen was omdat ze optrad als getuige in het kader van de klacht van Hakelbracht. Ook zij trok naar het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De zaak van Hakelbracht kon al behandeld worden voor de arbeidsrechtbank van Antwerpen. Ze kreeg een schadevergoeding ter waarde van zes maanden loon. De rechter oordeelde dat ze inderdaad het slachtoffer was van directe discriminatie.

Ze stond verre van alleen met haar ervaring: 1 op 3 vrouwen is minstens één keer het slachtoffer van discriminatie op het werk. Een derde van de meldingen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen komen zelfs van moeders, of moeders in spe.

Formele getuigenverklaring

Maar het geval van Vandebon lag moeilijker: zij argumenteerde dat ze ontslagen was omdat ze een geval van discriminatie aangekaart had. Wettelijk gezien zijn getuigen van discriminatie wel degelijk beschermd. Maar Vandebon kon geen ‘formele getuigenverklaring’ voorleggen. Volgens de Belgische wetgeving is dat vereist om van haar een officiële getuige te maken.

De arbeidsrechtbank van Antwerpen riep toen de expertise van het Europese Hof van Justitie in. Het Hof oordeelde in 2019 dat ook andere personen dan de gediscrimineerde persoon zelf te beschermen zijn, dus ook collega’s die slachtoffers bijstaan of verdedigen. En dat zelfs zonder de gevraagde formele getuigenverklaring, zoals een aangetekende brief.

Die voorwaarde werd vandaag (eindelijk) geschrapt, drie jaar na de uitspraak van het Hof. Nu volstaat een melding bij Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, of een belangenorganisatie om bescherming te krijgen. Voor werkgevers gaat de lat hoger liggen: zij moeten in de toekomst aantonen dat een ontslag of gemiste promotie, geen verband houden met de klacht of melding. ‘Met de aanpassing van deze wet wordt de solidariteit tussen werknemers gestimuleerd’, zegt Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Genderongelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit (Ecolo), die de wet mee vorm gaf. ‘Solidariteit wordt aangemoedigd en niet langer bestraft.’

Hakelbracht, die de stemming over de wet bijwoonde in de Kamer, zegt zich opgelucht te voelen. ‘Ik hoop dat het anderen ook mag inspireren om te getuigen over discriminatie. Ik ben blij dat dit iets kan betekenen voor anderen.’