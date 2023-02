Brussel verhoogt sociale tegemoetkoming om duurder drinkwater te compenseren

De Brusselse watermaatschappij Vivaqua zal haar tarieven dit jaar met 14,5 procent verhogen. Om te vermijden dat kwetsbaren in de problemen komen, besliste de Brusselse regering donderdag om de sociale tegemoetkoming op te trekken.

De Brusselse regering besliste donderdag om het bedrag van de sociale tegemoetkoming te verhogen voor de huishoudens die daar recht op hebben. Het gaat om zo’n 160.000 mensen met het BVT-statuut.

De regering nam dat besluit nadat energie- en waterregulator Brugel dinsdag de nieuwe tariefvoorstellen van watermaatschappij Vivaqua had goedgekeurd. Die komen erop neer dat de drinkwaterprijs in het gewest met 14,5 procent zal stijgen.

Een koppel met twee kinderen ten laste zou de tegemoetkoming met 65 procent zien stijgen, van 126 euro tot 208 euro per jaar. Een huishouden zonder kinderen zou zijn sociale tegemoetkoming met bijna 60 procent zien toenemen, van 66 euro tot 106 euro per jaar. Dat zou precies genoeg moeten zijn om de hogere watertarieven te compenseren: Brugel schat dat twee mensen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 70 kubieke meter jaarlijks zo’n 43 euro meer moeten neertellen.

• Brusselaars krijgen al maanden geen waterfactuur meer

Bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) hoopt dat drinkwater zo voor iedereen toegankelijk blijft. ‘Het is essentieel om de toegang tot kwaliteitsvol water te waarborgen voor iedereen in Brussel: de particulieren, onder wie de meest kansarmen, maar ook de commerciële en non-profitbedrijven. Ik zal in die richting blijven werken zodat water een gemeenschappelijk, beschermd en toegankelijk goed wordt.’

Brussel blijft de goedkoopste

Vivaqua vroeg begin januari al toestemming om haar tarieven op te trekken. De maatschappij heeft het al meer dan een jaar moeilijk. Door softwareproblemen krijgen veel klanten geen of de verkeerde factuur in de bus, waardoor er een enorme facturatie-achterstand is. Door de inflatie stegen de kosten ook nog eens met bijna tien procent in 2022, en in 2023 met zes procent. ‘Als gevolg van die factoren, en in mindere mate van de facturatieproblemen waarmee Vivaqua te kampen heeft, voldeed de operator niet langer aan de contractuele financiële ratio’s die de Europese Investeringsbank oplegt’, verdedigde regulator Brugel zijn besluit.

Ondanks de prijsstijging blijft water het goedkoopst in Brussel. Een huishouden met een verbruik van 70 kubieke meter moet daar in Brussel rond de 300 euro voor betalen, in Vlaanderen kost datzelfde verbruik gemiddeld 428 euro. Wallonië zit daartussenin, met zo’n 398 euro. Wel stijgen de watertarieven nu het sterkst in Brussel, maar de Brusselse waterprijs werd niet geïndexeerd tussen 2014 en 2019.