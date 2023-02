Zelfs Vooruit verwijt premier weglopen in parlement: ‘Wie maakt er hier een circus van?’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Circus (1)

‘De oppositie verandert het parlement in een circus’, stelde Open VLD-fractieleider Maggie De Block vanmiddag vast tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Vooraleer het debat van start kon gaan,draaide het parlement nog maar eens een procedurerondje. De oppositie verweet premier Alexander De Croo (Open VLD) piepkenduik te spelen. Ze wilden de premier zelf ondervragen over het uitblijven van een fiscale en pensioenhervorming. Het pensioendossier en de belastinghervorming zijn dossiers waarover Vivaldi overhoop ligt. Maar de premier liet zijn vakministers Vincent Van Peteghem (CD&V) en Karine Lalieux (PS) antwoorden. ‘Het Kamerreglement bepaalt dat de regering beslist wie antwoordt’, antwoordde de premier die niet kon antwoorden op de pensioenvragen. ‘Over de pensioenhervorming lijkt mij het de logica zelve dat de minister van Pensioenen dat doet. Dat was in de vorige legislatuur ook zo.’

‘U geeft hier een manifest brevet af van onbekwaamheid en een gebrek aan verantwoordelijkheid en dan bent u niet langer premier van deze regering’, fulmineerde N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Circus (2)

Een goed circus kan niet zonder een slimme act. Die schudde N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt uit zijn mouw, of beter, uit de zak van zijn vest. ‘Uw regering heeft nog veel onafgewerkte werven’, richtte hij zich tot de premier die toen wel nog aanwezig was, maar weigerde vragen te beantwoorden over de pensioenen. ‘Pensioenen, arbeidsmarkt, energie, overheidsschuld, fiscale hervorming, begroting en migratie. Het is dramatisch. Men zou haast heimwee krijgen naar 2010, toen u de stekker eruit trok’. Toen trok een jonge Alexander De Croo, pas voorzitter van Open VLD geworden, de stekker uit de regering-Leterme II, onder meer omdat de regering er niet in slaagde om Brussel-Halle-Vilvoorde niet volgens de afgesproken timing te splitsen. En wat haalde Van der Donckt uit zijn vestzak … een stekker.

Circus (3)

Maar niet alleen de oppositie was scherp voor de premier. ‘Ik heb mijn vraag gesteld aan de premier en niet aan de vakminister’, haalde Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke uit. Hij wou horen of er nu nog een belastinghervorming komt of niet nadat ook de premier daarover afgelopen weekend twijfel had laten bestaan. Een paar minuten voordat Vandenbroucke aan het woord kwam, had de premier de vergadering verlaten voor een werkafspraak in Oostenrijk. ‘Het is niet oké dat dit parlement de speelbal van de regering is. Wie maakt er hier dan een circus van?’, reageerde Vandenbroucke furieus. ‘Mijn vraag werd als eerste ingediend en vlak voor de vergadering werd de volgorde omgedraaid.’

Circus (4)

Een goede circuservaring kan ook niet zonder een verrassing. Die nam de premier zelf voor zijn rekening. Hij begon zowaar met bloemetjes naar N-VA-Kamerlid Theo Francken te werpen toen die hem ondervroeg over de chaos bij de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat. ‘U bent een van de sterkste parlementsleden. U koppelt kennis en praktijkervaring. U bent zich ten volle bewust hoe moeilijk het migratiedossier is’, zei de premier. ‘Ik hoop dat u daarmee rekening houdt in uw repliek’, verraadde hij wel meteen het doel van zijn gepaai. Francken gaf toe dat het moeilijke tijden zijn. ‘Maar als regeringsleider moet je ook branie tonen. Voer het Australische migratiemodel in en bel de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw op en zeg dat er iets is misgelopen.’ Die burgemeester werd gisteren verrast met de komst van 163 asielzoekers in een Ibishotel op zijn grondgebied.