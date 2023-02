Balletchoreograaf die recensent met hondenpoep aanviel, ontslagen

Marco Goecke wordt met onmiddellijke ingang ontzet uit zijn directiefunctie bij de Staatsopera van Hannover, waar hij sinds 2019 aan de slag was.

De balletchoreograaf, die vorig jaar nog de prestigieuze Tanzpreis won in Duitsland, kwam de voorbije dagen in het oog van een internationale storm terecht nadat hij danscritica Wiebke Hürster met hondenpoep had aangevallen. ‘Het onverantwoordelijk optreden van Goecke heeft het publiek diep verontrust, de principes van het huis geschonden en onze reputatie enorm geschaad’, klinkt het in een statement op de website van de Staatsopera van Hannover. ‘Goeckes wangedrag maakt hem als leider niet langer houdbaar.’

Opvallend is dat de opera een onderscheid maakt tussen Goecke als balletdirecteur in loondienst en zijn artistiek werk als choreograaf. Dat blijft de komende seizoenen op het repertoire staan. ‘Zijn werken houden geen verband met de gebeurtenissen en dat geldt niet alleen voor zijn huidige stukken maar ook voor wat Goecke in het verleden heeft gemaakt.’ Intendant Laura Berman merkt op dat ‘het werk van een kunstenaar niet volledig mag worden veroordeeld vanwege een enkele ondoordachte handeling, hoe weerzinwekkend die ook is. De choreografieën zijn nooit het werk van slechts één persoon, maar worden bij elke voorstelling tot leven gebracht door een ensemble en vele mensen achter de schermen.’

(halve) excuses

Ook het Nederlands Danstheater gaat door met de speelreeks van In the Dutch mountains, het stuk waarover Hürster een negatieve recensie schreef die Goecke niet kon verkroppen en dat momenteel in Den Haag te zien is.

Gisteren kondigde Goecke alvast (halve) excuses aan voor zijn daad, al wees hij ook op de verantwoordelijkheid van de cultuurcritici ‘die zich moeten afvragen wanneer de grenzen van beledigen en pesten worden overschreden’. Volgens Goecke viseerde Hüster hem al jaren met ‘haar hatelijke kritiek’. Volgens intendant Berman is Goecke ‘kapot van de zaak’. Hürster diende alvast een klacht in bij de politie voor belediging en fysieke aanranding.