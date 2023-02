Shiffrin brengt in reuzenslalom zevende wereldtitel op haar palmares

Mikaela Shiffrin heeft zich in het Franse Méribel tot wereldkampioene op de reuzenslalom gekroond. Over twee runs was de 27-jarige Amerikaanse 12 honderdsten sneller dan de Italiaanse Federica Brignone.

De Noorse Ragnhild Mowinckel werd op 22 honderdsten derde. De Zwitserse titelverdedigster Lara Gut-Berhami strandde met een vierde plaats op 31 honderdsten net naast het podium.

Marta Bassino kon geen vervolg breien aan haar succes in de super-G. De Italiaanse ging te voortvarend van start en zette pas de dertiende neer in de eerste run. Met een derde tijd in de tweede run klom ze wel nog naar de vijfde plaats op. De Noorse olympische kampioene Sara Hector strandde op een dertiende plaats. De Française Tessa Worley, tweede na de eerste run, kwam in de tweede run ten val.

Nasmaak

Het is de zevende wereldtitel voor Shiffrin. Met haar gouden medaille poetste de 27-jarige Amerikaanse een beetje de zure nasmaak weg van de Olympische Spelen van vorig jaar. Een jaar en negen dagen geleden kwam ze in Peking ten val op de slalom en de reuzenslalom. Ze kon in Peking geen enkele medaille veroveren bij een van de zes onderdelen waaraan ze meedeed.

Haar zege op de reuzenslalom betekende ook haar eerste goud op dit WK. Vorige week pakte ze zilver op de Super-G, maar bij de combinatie miste ze een poortje. Het is ook de eerste keer dat Shiffrin, die eind januari de succesvolste wereldbekerskiester ooit werd, goud won op de reuzenslalom.

Eerder werd ze vier keer wereldkampioen op de slalom. Op de reuzenslalom werd ze twee keer tweede en pakte ze een keer brons. Ook won ze een keer goud op de combinatie en de Super-G.

De Belgische Kim Van Reusel, 39ste na de eerste reeks, klom nog naar de 33ste plaats op. Zij gaf 8.03 toe op Shiffrin.