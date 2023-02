Ontruiming kraakpand Paleis ontaardt in spel zwartepieten

Dat de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek niet verliep zoals het hoort, was al duidelijk. Het lukte niet in één dag en de belofte om de asielzoekers met een blauw bandje noodopvang te geven, is evenmin gehouden. Nu komt daar nog een communautaire dimensie bij, omdat een deel van de asielzoekers op de bus is gezet naar het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw.