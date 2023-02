Podcast | Onze reporter in Lviv, waar elke dag moeders hun zonen begraven

Onze reporter Kasper Goethals trok de afgelopen weken door het westen van Oekraïne. Ook daar, honderden kilometers van de frontlijn, zie je de verwoestende impact van de oorlog, vooral door de soldaten die er elke dag begraven worden. Volgens Oekraïne sneuvelden er 10.000 soldaten, maar de realiteit lijkt nog veel harder dan die cijfers.





De oorlog in Oekraïne is volgende week een jaar bezig, en naar aanleiding daarvan lanceren we de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ die je vanaf zaterdag integraal kan beluisteren in de app DS Podcast. Vandaag hoor je al het verslag van hoe de oorlog een land tekent.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Kasper Goethals | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Yves Delepeleire, Sophie Faict | Audioproductie Michiel Claessen | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.