Antwerpse drugsverdachte opgepakt in Turkije, daar mogelijk opgesloten in asielcentrum

Een van de grote namen uit het Antwerpse drugsmilieu, Abdelilah ‘Black’ E.M., is gearresteerd in Turkije. E.M. zou ondertussen in een asielcentrum zitten omdat er een probleem is met zijn verblijfsdocumenten, en het is onduidelijk of hij ook effectief uitgeleverd zal worden.

De arrestatie van Abdelilah E.M. (38) alias ‘Black’ of ‘Narcos’, in Turkije dateert van het begin van de week. Het bericht ging al enkele dagen rond in het Antwerpse drugsmilieu omdat ‘Black’ volgens onze informatie aan het videobellen was op het moment dat de politie hem tegenhield. Zijn gesprekspartner kon de arrestatie live volgen. Op het moment van de politiecontrole was de Antwerpenaar op terugweg van een skitripje in Turkije, hij was volgens verschillende bronnen in het gezelschap van zijn neef Karim ‘Madonna’ A.M. (37). Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bevestigde donderdag de arrestatie: ‘In Turkije is er effectief iemand aangehouden die op de top van onze lijst staat.’

Het lijkt er echter op dat de Turken E.M. niet hebben opgepakt omdat hij gezocht wordt in België, maar omdat er een probleem zou zijn met de verblijfsstatus van hem en zijn neef. Hun visum zou niet tijdig verlengd zijn. De twee neven zouden volgens verschillende bronnen opgesloten zijn in een asielcentrum. Turkije zou hen daarom het land kunnen uitzetten, maar het is maar zeer de vraag of dat gaat gebeuren en naar welk land. Beide mannen hebben behalve de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit. Een officieel uitleveringsverzoek van ons land aan de Turkse autoriteiten is er in elk geval nog niet, zo bevestigen ons verschillende bronnen.

Uitvinder van ‘de switch’

Abdelilah ‘Black’ E.M. zou al jaren tot de top van het Antwerpse drugsmilieu behoren. Samen met zijn kameraad Jimmy H. wordt hij gezien als de officieuze uitvinder van ‘de switch’, waarbij partijen cocaïne van een Zuid-Amerikaanse container naar een Europese container verplaatst worden door corrupt havenpersoneel om de kans op controle aanzienlijk te verkleinen. In december 2020 werd E.M. tot acht jaar celstraf veroordeeld voor zijn leidende rol in een bende die zich bezighield met de invoer van cocaïne. De rechtbank beval toen ook zijn onmiddellijke aanhouding. De schoonbroer van ‘Black’, een douanier, werd recent tot zeven jaar cel veroordeeld omdat hij info had doorgespeeld naar het drugsmilieu.

Neef Karim ‘Madonna’ A.M. op zijn beurt werd nog niet veroordeeld in grote drugsdossiers. Hij staat wel terecht in een drugsdossier dat voortkomt uit de kraak van Sky ECC, die rechtszaak ligt tijdelijk stil doordat een van de andere beklaagden een wrakingsverzoek indiende.