De racistische Payton Gendron die op 14 mei 2022 tien zwarte mensen doodschoot in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo is woensdag veroordeeld tot een levenslange celstraf, zonder de mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen. De zitting werd woensdag even onderbroken toen een man op Gendron afstormde.

‘Er is in een beschaafde samenleving geen plaats voor u of uw idiote, haatdragende en boosaardige ideologie’, sprak rechter Susan Eagan tegen de negentienjarige Payton Gendron. ‘U krijgt geen genade of begrip, geen tweede kans. U zult nooit nog als vrij man het daglicht zien.’ Kort voor de uitspraak had de schutter volgens CNN nog wenend zijn spijt betuigd. ‘Ik heb mensen doodgeschoten omdat ze zwart waren. Als ik er nu op terugkijk, kan ik niet geloven dat ik dat echt heb gedaan. Ik geloofde wat ik online las – en handelde uit haat’, klonk het.

Aan de schietpartij op 14 mei 2022 gingen maanden van voorbereiding vooraf. Gewapend met een semiautomatisch wapen opende Gendron het vuur, eerst op de parking van de supermarkt en daarna in de winkel zelf. De schutter zond zijn moordpartij online live uit. Uiteindelijk kwamen tien mensen om en raakten drie anderen gewond. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.

Op de computer van de dader vonden speurders nadien een kladversie terug van een 180 pagina’s tellend manifest dat Gendron in de maanden voor de aanslag opstelde. Daarin schreef hij dat het zijn doel was ‘zo veel mogelijk zwarten te doden’.

Gendron, die in november schuldig pleitte, wordt ook aangeklaagd door de federale rechtbank, waar hij in theorie de doodstraf riskeert.