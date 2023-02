Vrouw die Natalia met de dood bedreigde, moet zangeres 1.250 euro betalen

Een 35-jarige vrouw die zangeres Natalia (42) via sociale media met de dood had bedreigd, moet de artieste een schadevergoeding van 1.250 euro betalen. Dat heeft de correctionele rechtbank in Turnhout beslist. Natalia wil dat geld besteden aan een goed doel.

De 35-jarige S.V. uit het Oost-Vlaamse Zulte werd in juni vorig jaar al door de rechtbank in Turnhout schuldig bevonden aan belaging, bedreigingen en het uiten van beledigingen aan het adres van zangeres Natalia.

De artieste diende een klacht tegen de vrouw in omdat ze tussen januari 2021 en april 2021 via sociale media geregeld haatdragende boodschappen had verspreid over Natalia. Het ging in sommige gevallen ook over doodsbedreigingen. De stalker uitte vooral haar ongenoegen omdat bekende Vlamingen in hun liedjes mensen aansporen om op café te gaan en te gaan feesten. Omdat de vrouw aan een geestesstoornis lijdt, heeft de rechter vorig jaar haar internering bevolen. Zo kon ze op korte termijn gespecialiseerde hulp krijgen.

De rechtbank heeft nu ook een uitspraak gedaan over een schadevergoeding aan Natalia Druyts. S.V. moet aan de zangeres een bedrag van 1.250 euro betalen.

Hulpverlening

De advocaat van de artieste vroeg een maand geleden nog een schadevergoeding van 5.000 euro, met de bedoeling om dat door te storen naar een goed doel. ‘Mijn cliënte is niet uit op geldgewin. De schadevergoeding moet terechtkomen bij een goed doel, bijvoorbeeld bij een vzw die zich bezighoudt met psychosociale hulpverlening’, stelde meester Toon Proost, de raadsman van Natalia. ‘Er moet wel een signaal worden gegeven dat dergelijke feiten van belaging door het sturen van kwetsende berichten niet door de beugel kunnen.’

Volgens de rechtbank heeft Natalia wel degelijk schade geleden. ‘De feiten hebben aanleiding gegeven tot angstgevoelens en een aantasting van haar veiligheidsgevoel’, stelde de rechter in zijn vonnis. ‘Maar het is niet aan de rechtbank om de beklaagde te veroordelen tot het betalen van een bedrag aan een derde partij die niet betrokken is.’ Natalia ontvangt in eerste instantie zelf de toegekende schadevergoeding en zal dat geld zelf moeten doorstorten naar een goed doel.