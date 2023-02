Gezinnen zetten 2023 in met forse elektriciteitsbesparing

Belgische gezinnen zijn hun stroomverbruik fors aan het drukken. Hoogspanningsbeheerder Elia stelt vast dat er in januari 16 procent minder elektriciteit werd afgenomen door de distributienetten.

Het totale elektrische verbruik in ons land lag in januari 8,2 procent lager dan het gemiddelde van 2017-2021. Die daling is voor een deel te danken aan de milde wintertemperaturen tijdens de eerste maand van 2023. Maar zonder dat temperatuureffect ligt het stroomverbruik toch nog altijd 6 procent lager tegenover de periode 2017-2021, stelt de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia vast.

Het ziet er bovendien naar uit dat de gezinnen en kmo’s een zeer groot deel van de besparing op het stroomverbruik in ons land voor hun rekening nemen. Zij nemen elektriciteit af via de distributienetten. Elia meldt dat die afname in januari 2023 niet minder dan 16 procent onder het gemiddelde peil van de voorbije jaren ligt.

Het elektriciteitsverbruik van de grote industriële bedrijven is veel minder sterk teruggevallen. Het gaat om een daling met slechts 1 procent vergeleken met de periode 2017-2021.

De terugval van het totale stroomverbruik in januari geeft aan dat het gedrag van de consument – en zeker van de particulier – nog altijd sterk beïnvloed wordt door de hoge energieprijzen.

Stroomexport naar Frankrijk

De daling met iets meer dan 8 procent ligt trouwens in het verlengde van de besparingen tijdens de laatste maanden van 2022. In oktober, november en december samen lag het elektriciteitsverbruik in België ook al 8 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, bleek uit een jaarbalans die Elia begin dit jaar al had opgemaakt. November 2022 blijft wel de maand met de grootste inkrimping van het stroomverbruik. Toen werd net geen 11 procent minder stroom in ons land verbruikt.

De Belgische hoogspanningsbeheerder stelt verder nog vast dat ons land de afgelopen maand heel wat stroom heeft uitgevoerd naar vooral Frankrijk. De stroomexport in januari kwam overeen met 10,1 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Hernieuwbare energie uit zon en wind dekte de voorbije maand, ten slotte, iets meer dan een kwart van het totale Belgische verbruik. Ter vergelijking: voor heel 2022 was dat 21,3 procent.