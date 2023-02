Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe vraagt om meer ‘geduld en krediet’ voor trainer Scott Parker. De gereserveerde Londenaar hoeft nog niet afgeschreven te worden, maar voor Club is hij de verkeerde coach op het verkeerde moment.

Scott Parker knikte. Een uur na zijn Europese debuut als hoofdtrainer, in de 1/8ste finales van de Champions League tegen Benfica, had hij zijn spelers lof toegezwaaid. ‘Ik ben fier op hen. We moesten ...