Bits&Atomen: Artificial Intelligence van Bing bedreigt ook nieuwssites

De technologie achter ChatGPT zou wel eens een existentiële bedreiging kunnen zijn voor klassieke nieuwsmedia. Voorts hebben we het over een man die als gevolg van prostaatkanker plots met een wel heel vreemd accent begon te praten en over hotel mama bij de orka’s. Tot slot we geven je enkele tips over hoe je slim kunt omgaan met al je digitale abonnementen.





