Belgische begrotingstekort mildert klein beetje

Het Planbureau ziet het begrotingstekort dit jaar oplopen tot 32,9 miljard euro. Dat is ruim een half miljard euro minder dan de 33,5 miljard euro waarmee tot nu rekening werd gehouden.

De regering-De Croo loopt zich stilaan warm voor de begrotingscontrole in maart. Op basis van de cijfers van het Planbureau kijkt ons land dit jaar aan tegen een begrotingstekort van 32,9 miljard euro of 5,71 procent van het BBP. Dat gaat voor alle duidelijkheid over het tekort van alle Belgische overheden samen. Dat is een kleine opsteker want in oktober, nadat alle regeringen hun begrotingen voor dit jaar opgemaakt hadden, werd voor dit jaar nog gerekend op een tekort van 33,5 miljard euro. Deze macrocijfers worden in de loop van maart verfijnd door het Monitoringcomité - een groep topambtenaren. Dat rapport vormt traditioneel de basis voor de begrotingscontrole die voor de paasvakantie moet afgerond zijn.

• Belgisch begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 33,5 miljard euro

De cijfers zijn wat beter omdat de economie beter stand houdt dan verwacht. Zowel België als de landen van de eurozone vermijden dit en volgend jaar de gevreesde economische krimp, zo voorspelde de Europese Commissie vorig week nog. Ook vorig jaar viel de groei beter mee dan vorig jaar werd ingeschat. Een hogere groei resulteert bijna automatisch in meer fiscale inkomsten. Daardoor sloot de begroting van vorig jaar af met een tekort van 22 miljard euro in plaats van de verwachte 29 miljard euro.

Dat het begrotingstekort kleiner uitvalt dan verwacht is goed nieuws. Maar een tekort van 32,9 miljard euro blijft natuurlijk gigantisch. Ons land had al de slechtste begroting van de Eurozone, en zal met dat kleiner tekort in de staart blijven hangen. Het gevaar van zo’n kleiner dan verwacht tekort is dat de urgentie opnieuw wegebt om serieus te hervormen, terwijl de belangrijkste problemen, zoals de oplopende vergrijzingskosten en de lage werkzaamheidsgraad, structureel zijn. De begrotingscontrole in maart in zowat de laatste kans voor de regering-De Croo om hervormingen door te voeren. Maar de verwachting dat er nog flink wordt hervormd, is klein. De PS staat op de rem om flink door te pakken in de pensioenen terwijl de liberalen dezelfde koudwatervrees tonen als het gaat over een fiscale hervorming. De kans dat alle partijen over hun eigen schaduw stappen is niet groot gezien de verkiezingskoorts meer en meer toeslaat bij de regering-De Croo.

En hervormen en saneren zal toch moeten. De Europese Commissie is dit jaar nog coulant voor ontspoorde begrotingen, maar gaat vanaf volgend jaar haar toezicht opnieuw verscherpen. De kritiek van Europa op de begroting van dit jaar was al dat de lopende uitgaven te snel oplopen. Ze wees op noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt om meer mensen aan het werk te krijgen, maatregelen om de vergrijzingskosten onder controle te krijgen en actie om ons fiscaal en sociaal systeem te vereenvoudigen.