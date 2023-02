Wie zijn energieverbruik in deze tijden van hoge prijzen op de voet wil volgen en bijsturen, kan kiezen uit een snel groeiend aanbod van zeer goedkope tot dure accessoires – in te pluggen in uw digitale meter. Een leidraad komt van pas.

Met de klassieke, analoge energiemeter is het een haast onmogelijke opdracht om het elektriciteits- en gasverbruik in huis in de gaten te houden. En al zeker om te kunnen inschatten wat het effect is ...