Twee paleizen van Brussels Expo moeten worden gestut

Er zijn restauratiewerken nodig aan paleizen 5 en 10 van Brussels Expo, bevestigt Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel. ‘Ze gaan morgen niet instorten, maar we moeten nu ingrijpen.’

De raad van bestuur van Brussels Expo besliste dinsdag om ongeveer één miljoen euro vrij te maken voor dringende veiligheidswerken, zo schrijft de Franstalige zakenkrant L’Echo. De ingreep komt er na een alarmerende tussentijdse audit.

Vorige week brak een stuk blauwsteen af van een kroonlijst van Paleis 10 op de Heizel, illustratief voor de staat van de expozalen. In een veiligheidsrapport stelt controleorgaan Buildtis dat er sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van bezoekers’. Buildtis merkt op dat er onmiddellijke ingrepen nodig zijn, maar ook dat de gebouwen ten gronde moeten worden gerestaureerd.

200 miljoen euro

‘Paleizen 5 en 10 moeten veiliger gemaakt worden’, zegt Brussels burgemeester Philippe Close, die tevens voorzitter is van de raad van bestuur, in L’Echo. ‘Op bepaalde plekken moet er gestut worden. Ze gaan morgen niet instorten, maar we moeten nu ingrijpen. Ook de audit van de andere paleizen loopt, zodat we zicht hebben op de volledige renovatie, die nu op 200 miljoen euro wordt geschat.’

In de zakenkrant meldt een andere bestuurder dat ze wisten dat de paleizen dringend gerenoveerd moesten worden. ‘Maar het is de eerste keer dat we horen dat er ook een risico is voor aanwezigen. Dit is een nieuwe, onaangename verrassing.’

Volgens Close is er de afgelopen zes jaar al 72 miljoen geïnvesteerd in Brussels Expo. De oppositie hekelt het gebrek aan transparantie over de veiligheid van de paleizen.

In januari vond nog het Autosalon plaats in Brussels Expo. Van 14 tot 19 maart kan u er de bouwbeurs Batibouw bezoeken.