Donderdagochtend zat de Nationale Veiligheidsraad bijeen om te beslissen over een pakket maatregelen tegen drugscriminaliteit. Zo gaat de regering in de toekomst alle hoogrisicocontainers controleren, een nieuw havenkorps oprichten en gecorrumpeerd personeel met screenings uit de havens weren.

Premier De Croo noemde de strijd tegen drugscriminaliteit opnieuw een topprioriteit voor de regering. ‘We hebben een pakket van maatregelen die dat met de wortel moet uitroeien.’

De aanstelling van een nationale drugscommissaris werd eerder al aangekondigd. Het zal gaan om een tweetalige magistraat van het openbaar ministerie met minstens tien jaar ervaring, van wie de naam vrijdag bekend wordt gemaakt. ‘Een magistraat heeft het nodige gezag, hij zal het vliegwiel zijn om de strijd tegen drugs aan te jagen’, verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De drugscommissaris krijgt tien personen onder zich.

Verder kondigde De Croo nog zes maatregelen aan. Er wordt een havenbeveiligingskorps opgericht, dat deel uitmaakt van federale scheepvaartpolitie. Dat havenkorps zal 86 mensen tellen en gaat onmiddellijk van start. Deze politieagenten zullen vooral instaan voor de fysieke beveiliging van de haven, maar er komt ook een recherchecomponent die zich focust op de uithalers van drugs. In totaal zou de scheepvaartpolitie structureel van 116 mensen uitgebreid worden tot 312. Dat extra personeel komt er onder andere door overplaatsingen, maar ook het leger doet een duit in het zakje: dat zal de beveiliging van de kerncentrale in Doel overnemen, zodat de agenten daar gerecupereerd kunnen worden.

Alle verdachte containers controleren

Er komt een betere controle van containers: een bijkomende levering van nieuwe scanners moet ervoor zorgen dat op termijn alle verdachte containers kunnen gecontroleerd worden. ‘Samen met de investering van operatoren in fingerprint-technologie om containers te kunnen openmaken en investering in omheining en bewaking moeten we drugsactiviteiten zo bijzonder moeilijk maken’, aldus De Croo.

Er werd ook wetgeving goedgekeurd waarmee burgemeesters zaken administratief kunnen sluiten, die gebruikt worden om drugsgeld wit te wassen. Die treedt binnenkort in werking. ‘Er zijn ook de hogere boetes voor gebruikers, die in relatie staan met impact die het gebruik heeft op onze maatschappij’, meldde De Croo. Die boetes lopen op tot 1.000 euro. ‘Die geven aan recreatieve gebruikers het signaal: “Dit kan niet”’, stelde minister Van Quickenborne. ‘Anderzijds zijn er de (verslaafde) gebruikers die hulp nodig hebben. Zij krijgen als straf een verplichte ontwenning.’

Havenverbod voor gecorrumpeerd personeel

Er komt ook een doorgedreven screening van het personeel van alle havens, ‘van arbeiders over bedienden en IT’ers, tot en met de ceo’s van havenbedrijven’. De contacten worden gescreend, maar ook de financiële toestand van het personeel. ‘Die screening zal niet alleen gebeuren bij de aanwerving, maar jaarlijks worden herhaald’, aldus minister Van Quickenborne. In totaal worden 16.000 mensen gescreend. Als iemand gecorrumpeerd blijkt, kan dat tot ontslag leiden. Wie veroordeeld wordt voor drugsfeiten, kan een havenverbod krijgen tot 20 jaar. ‘Het eerste verbod werd onlangs in Antwerpen uitgesproken’, meldde Van Quickenborne.

Tot slot noemde de premier het uitwisselingsakkoord met de Emiraten, vanwaaruit veel drugscriminelen hun organisatie aansturen. ‘Het is tijd dat de Emiraten nu tonen dat ze hun beloftes nakomen, we gaan nu de druk opvoeren zodat ze de daad bij het woord voeren’, aldus Van Quickenborne. Die zal binnenkort daarover ook de ambassadeur ontbieden. ‘We hebben een lijst van targets die we absoluut uitgeleverd willen zien.’

