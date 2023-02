Geen effectieve straffen voor agressie tegen Manchester City-fan op parking E40 in Drongen

De Gentse correctionele rechtbank heeft donderdag celstraffen met uitstel opgelegd aan de vijf verdachten van de agressie op een 65-jarige fan van Manchester City, die eind 2021 in coma werd geslagen op de parking langs de E40 in Drongen.

De 22-jarige man die de sjaal van het slachtoffer afnam in de tankshop en de 24-jarige man die hem een slag gaf waardoor hij op zijn achterhoofd viel, werden veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. De drie andere beklaagden kregen een werkstraf van 90 uur en een geldboete van 8.000 euro met uitstel voor schuldig verzuim.

De feiten gebeurden dinsdagavond 19 oktober 2021 op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. De 65-jarige Guido De Pauw uit Ninove droeg een sjaal van Manchester City en was na de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking. Volgens het onderzoek en camerabeelden werd zijn voetbalsjaal in de tankshop afgenomen door de 22-jarige verdachte en stapte die ermee naar buiten. De Pauw vroeg zijn sjaal terug maar tijdens de confrontatie kreeg hij een zware slag van de 24-jarige verdachte, en belandde hij met zijn achterhoofd op de grond.

De politie pakte vijf mannen op. Drie verdachten werden in verdenking gesteld voor schuldig verzuim omdat ze het slachtoffer niet geholpen hadden, maar vrijgelaten onder voorwaarden. De man die de sjaal afnam en de man die de agressie pleegde werden aangehouden door de onderzoeksrechter, en later ook vrijgelaten onder voorwaarden.

Guido De Pauw lag enkele dagen in coma en revalideert nog altijd na het incident. ‘De door hem opgelegde neurologische schade was en is aanzienlijk’, stelde de rechtbank in het vonnis. ‘De beklaagden hebben op laffe wijze de vlucht genomen. Het duurde 4,5 minuut alvorens een andere omstander de hulpdiensten verwittigde en geen van de beklaagden heeft de komst van de hulpdiensten afgewacht of bijkomende informatie over de oorzaak van het trauma verschaft.’