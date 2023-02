Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw ontstemd over aanpak asielcrisis: ‘Te weinig kamers geboekt en geen eten voorzien’

Een dag nadat twee bussen met asielzoekers onaangekondigd zijn toegekomen aan een hotel in Sint-Pieters-Leeuw, is burgemeester Jan Desmeth (N-VA) nog steeds erg kritisch over hoe alles gelopen is. ‘Ik heb heel hard het gevoel dat ik in een politiek spel beland ben’, zegt hij op Radio 1.

Niemand had zich woensdag de moeite getroost om met Jan Desmeth, de N-VA-burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, te praten alvorens bussen van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB 163 migranten van het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel naar een hotel in Ruisbroek brachten. Die kreeg plots bezorgde telefoontjes van zijn bevolking. Niet alleen de burgemeester, ook verschillende ministers reageerden verontwaardigd: ‘Deloyaal gewoon.’

• Chaos compleet: asielzoekers dan toch op hotel

De ochtend na de feiten zit burgemeester Desmeth nog flink verveeld met de zaak, zo maakt hij duidelijk op Radio 1. ‘Ik was gisteren heel erg ontstemd, ja’, zegt Desmeth. ‘Als burgemeester ben je toch verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de volksgezondheid binnen je gemeente. En dan is het gewoon niet correct hoe dit verlopen is.’

In de twee bussen zaten 83 mensen die medisch gescreend waren bij aankomst. Zij kregen meteen een van de 60 gereserveerde kamers in het hotel. Daarnaast zaten er nog 80 mensen op die niet medisch gescreend waren. ‘Zij werden naar een Brussels ziekenhuis gebracht en daar onderzocht.’ Een deel van hen werd daar gehouden omdat onder meer schurft vastgesteld werd, anderen keerden wel terug naar het hotel en sliepen daar.

Geen eten

Wat Desmeth nog tegen de borst stoot, is dat er te weinig kamers geboekt waren en dat er bovendien geen eten voorzien was. ‘Er waren eerst maar 30 kamers voor 3 personen geboekt, voor 90 personen dus. Maar ze waren met veel meer. Bovendien was er geen ontbijt en geen warme maaltijd ’s avonds voor hen voorzien. Dat kan je toch niet maken? We hebben dan nog geregeld dat er vanuit Brussel eten gebracht wordt. Ook de komende dagen zal dat zo zijn. Daar is vandaag nog overleg voor. Maar dan is de vraag: wat daarna?’

• Reportage | ‘Iedereen moet vandaag een plaats krijgen. Ik hoop dat ze die belofte houden’

Nog volgens de burgemeester schrokken ze op het kabinet van Brussels minister-president Vervoort toen hij woensdag belde. ‘Oei, ligt Sint-Pieters-Leeuw in Vlaanderen, zeiden ze. Ik heb heel erg het gevoel dat ik in een politiek spel beland ben tussen Brussel en de staatssecretaris. Er is geen plan voor die mensen, ik heb het gevoel dat echt met hen gesold wordt.’

Francken: ‘Viel van mijn stoel’

Ook voor N-VA-burgemeester en Kamerlid Theo Francken, die zelf nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, is wat woensdag gebeurd is een schande. ‘Ik heb al veel meegemaakt in mijn politieke carrière, maar daar ben ik toch door van mijn stoel gevallen’, zei hij donderdagochtend op Radio 1. ‘Jan (Desmeth, red.) liet me weten dat er twee bussen van de MIVB toegekomen waren met alleenstaande mannen die moesten overnachten in hotel Ibis. Behalve het hotel wist niemand van iets. Dat kan toch zomaar niet? Dat hoort niet.’

In dergelijke gevallen moet de lokale overheid van tevoren op de hoogte gebracht worden om zich voor te bereiden en ook de buurt te informeren, vindt Francken. ‘Zijn daar mensen bij met een strafblad? Hebben er mensen medische zorg nodig? Dat moet je toch weten voor ze komen. Anders veroorzaak je chaos, en dat is wat hier gebeurd is.’

Somers: ‘Onhoudbare situatie’

Ook Vlaams minister van Openbaar Bestuur Bart Somers (Open VLD) nog erg kritisch. Wat we gisteren gezien hebben is volgens Somers ‘niet bepaald een vorm van behoorlijk bestuur’. ‘In de eerste plaats ten aanzien van die mensen zelf, die in een heel precaire situatie zitten. Het is niet makkelijk, daar moeten we niet flauw over doen, maar probeer het dan toch in overleg met elkaar te doen. Wat gisteren gebeurd is, was niet de juiste manier om dit aan te pakken’, zegt hij op Radio 1.

Hij stelt ook dat Schaarbeek te laks geweest is. ‘In Schaarbeek was er een aanzuigeffect. Je hebt mensen die asiel zoeken, mensen die illegaal hier zijn en terug zouden moeten, dakloze mensen ook. Op een gegeven moment wordt dat onhoudbaar. Maar je moet vanaf de eerste dag ingrijpen ter plekke. Daar ligt heel veel verantwoordelijkheid ter plaatse.’