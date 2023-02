Nederland geeft 89 miljoen aan slachtoffers aardbeving, België zit aan … 1 miljoen

Na een grootse actiedag kan Nederland 89 miljoen euro schenken aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. België zit net boven 1 miljoen en is daar al blij mee.

Toen de nationale actiedag nog moest beginnen, stond de Nederlandse teller al op meer dan 28 miljoen euro. Na afloop van de actiedag was er net geen 89 miljoen ingezameld. Het staat in schril contrast met het miljoen dat in België is geschonken.

België is geen land van schenkers: de Warmste Week strandde vorig jaar op 5 miljoen, een jaar eerder was het amper 3. Twee jaar eerder was er luid gejuich toen 17,5 miljoen werd geschonken.

Vanwaar die verschillen tussen beide landen? Vragen voor Philippe Henon van Unicef, de coördinator van het Consortium 12-12.

1Is er een verklaring voor dat immense verschil tussen Nederland en België?

‘België en Nederland zijn twee verschillende landen. Nederland heeft een groter bevolkingsaantal (17,5 miljoen tegenover 11,5 miljoen, red.). En – dat weten we ook uit vorige crisissen – de Nederlandse bevolking heeft een grotere “traditie” om massaal te geven bij grote rampen, misschien is dat de invloed van het calvinisme. Maar dat is een persoonlijke interpretatie en niet echt gebaseerd op een wetenschappelijke vergelijking.’

‘Bij vorige acties van het Nederlandse consortium Giro 555, bijvoorbeeld voor de aardbeving in Haïti, werd het ingezamelde bedrag verdubbeld door de Nederlandse overheid, dan kom je ook al snel aan een hoger bedrag.’

2Dit jaar hield de Nederlandse regering het bij een tweede donatie van 10 miljoen euro, maar dat kan toch niet alles verklaren?

‘We kunnen toch wel spreken van een naar Belgische normen sterke solidariteit, blijkt ook uit het feit dat de gemiddelde gift hoog is. Die ligt rond de 80 euro, wat dubbel zoveel is als het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor de fiscale attesten.’

3Waar hoopt 12-12 uit te komen? Voor de actie rond de oorlog in Oekraïne zat ons land toch rond de 25 miljoen.

‘Wij hebben geen echt richtbedrag. We zijn pas in de opstartfase (de campagne werd gelanceerd op 13 februari, red.) en de noden op het terrein zijn enorm, dus we mikken graag hoog, maar plakken daar voorlopig nog geen cijfer op.’

4Heeft Nederland een veel grotere betrokkenheid dan wij met de getroffen landen?

‘Dat is moeilijk te zeggen. Ook bij ons zijn er sterke Turkse diaspora. De Belgische Turken hebben zichal vanaf dag één gemobiliseerd met de inzameling van kleding, dekens en andere goederen. Wij, als humanitaire organisaties, doen dat niet. Wij roepen op tot financiële steun. Maar beide “bewegingen” bestaan naast elkaar, vullen elkaar aan en vormen zo een geheel van solidariteit.’

5Komt er in België ook een landelijke actiedag?

‘Dat hangt van de media af. Wij zijn uiteraard heel blij met de mediasteun die we nu krijgen en die zich duidelijk vertaalde in heel wat steun van het publiek. Als de media het momentum zouden zien om nog een stapje hoger te gaan via een actiedag, zeggen wij daar uiteraard geen neen tegen.’