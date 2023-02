Dode en drie gewonden bij frontale crash in De Haan

Woensdagavond is een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Oostendse Steenweg in De Haan. Een 60-jarige man overleefde de klap niet.

Het ongeval gebeurde kort na 22 uur op de Oostendse Steenweg op de grens van De Haan met Houtave, deelgemeente van Zuienkerke. Twee wagens, een Porsche en een BMW, reden er frontaal op elkaar. Daarbij kwam een 60-jarige man uit Oudenburg om het leven.

‘Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over hoe het ongeval precies kon gebeuren’, zegt commissaris Erno Vanderbruggen van politiezone Bredene/De Haan. ‘De man die ter plaatse overleed, zat alleen in zijn wagen. In de andere auto met Poolse nummerplaat, zaten drie mannen van Poolse afkomst. Zij werden met lichte verwondingen naar het AZ Sint-Janziekenhuis in Brugge gebracht.’

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Oostendse Steenweg bleef door het ongeval uren afgesloten in beide richtingen.