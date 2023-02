Zwaarbewolkt en regenachtig, met af en toe schaarse opklaring

Een paraplu kan van pas komen vandaag. Het wordt zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen.

Donderdag wordt een zwaarbewolkte dag met perioden van lichte regen of motregen. Tussendoor zijn er ook drogere momenten met eventueel kans op een schaarse opklaring, al ligt de nadruk toch wel op de bewolking. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden over het westen van het land. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt en overwegend miezerig. In de loop van de nacht wordt het tijdelijk droog over de westelijke landshelft met mogelijk enkele korte opklaringen. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Ardennen en 9 à 10 graden in het westen van het land.

Ook vrijdag is vaak zwaarbewolkt met veel lage wolken en af en toe wat motregen, vooral dan in het oosten van het land. In de loop van de namiddag ontstaan er mogelijk enkele schaarse opklaringen over het westen van het land. We halen maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 13 graden in de Kempen. Er staat veel wind.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met kans op regen. Langsheen de Franse grens valt er mogelijk minder regen. De maxima liggen tussen 8 en 11 graden. Na eerst nog veel bewolking met perioden van regen verschijnen er zondag opklaringen vanaf het noorden. Het wordt wel wat minder zacht, bij maxima van 4 tot 8 graden.

Na een koude nacht met lokaal vriestemperaturen wordt het maandag droog met opklaringen. De temperaturen klimmen naar waarden tussen 5 en 12 graden.