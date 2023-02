Club bokst niet langer boven zijn gewichtsklasse in de Champions League

Club Brugge heeft op 7 maart een dag van genade nodig in Lissabon om door te stoten naar de kwartfinale van de Champions League. Een vermijdbare strafschopfout van Jack Hendry leidde een 0-2-nederlaag tegen Benfica in. Onder Scott Parker bokst Club Brugge niet langer boven maar op zijn gewichtsklasse in de Champions League.

Als door een onzichtbare hand gegrepen verstijfde Jack Hendry. De Schot was vorige maand van een uitleenbeurt aan het Italiaanse Cremonese teruggekeerd en had geruisloos zijn plaats in het elftal van Club Brugge weer ingenomen. Met zijn nononsensestijl en kopbalkracht overtuigde hij ook Scott Parker om in de basisploeg van de Champions League-wedstrijd tegen Benfica te staan. Maar net op het ogenblik dat hij moest doen waarom hij op het veld stond – het wenkende gevaar smoren nog voor het echt gevaarlijk werd – aarzelde hij. In plaats van het leer uit de zestien weg te trappen, bleef hij staan en liet hij Gonçalo Ramos de bal aannemen. De spits van Benfica en de Portugese nationale ploeg had tot dan toe elke kans die zijn pas kruiste de nek omgewrongen. Maar toen Hendry – veel te laat – besloot toch in te grijpen, ging hij dankbaar neer. De Italiaanse ref Davide Massa, een van de beste profs op het veld, had geen andere keuze dan een penalty te fluiten.

De beslissing was zuur voor Club Brugge. Benfica had de betere kansen gehad in de eerste helft, maar Club had de rust bereikt met een hoopgevende 0-0. Gonçalo Ramos, Rafa Silva en vooral Nicolas Otamendi, met een uitgelezen kopbalkans, misten grote kansen voor Benfica. Vlak voor de rust had Denis Odoi na een vrije trap van Noa Lang Club zelfs op voorsprong gekopt. Maar de video assistent referee had gezien dat de gelegenheidsmiddenvelder uit buitenspel scoorde.

Het kwam de beste man op het veld, João Mario, toe de strafschop om te zetten. Tegenover hem had hij Simon Mignolet, notoir penaltyspecialist en de doelman met de meeste saves in de groepsfase van de Champions League. De nummer 1 van Club Brugge liet de dwarslat trillen en deed alles om de 30-jarige middenvelder van de wijs te brengen. Maar de Portugese international zit in de vorm van zijn leven en won het duel op de stip met de Belgische doelman – ook al kwam ‘Big Si’ er nog bijna bij.

Club speelde een van zijn betere negentig minuten onder SP. Het spelplan was af te lezen uit de opstelling. Zonder diepe spits en met Denis Odoi als controlerende middenvelder probeerde Club op de counter te loeren. Tajon Buchanan en Kamal Sowah moesten op de flanken voor snelheid zorgen. Noa Lang charmeerde in zijn rol van ‘valse 9’, en ging overal op het veld het leven van zijn Portugese tegenstanders lastig maken.

Underdog

Club had zich voor de wedstrijd tot underdog verklaard en probeerde kansen te versieren in de omschakeling. Dat plannetje lukte maar voor de helft. De paar keer dat Buchanan of Sowah konden doorstoten bleek dat er niemand in het centrum was om de bal aan kwijt te kunnen. En dus schoot Buchanan uit een scherpe hoek op doelman Odisseas Vlachomidos en konden Vanaken, Buchanan, Lang en Sowah een vier tegen vier situatie niet goed uitbuiten.

Ook na de 0-1 kwam Scott Parker niet tot inkeer. Zijn eerste wissel was de met geel bedreigde Odoi naar de kant van Casper Nielsen. Pas elf minuten voor het einde van de reguliere tijd bracht hij met Ferran Jutglá een echte nummer 9 tussen de lijnen. Club probeerde nog wel, maar kon geen tanden meer laten zien. Het was in tegendeel de ingevallen David Neres die de 0-2-cijfers op het bord zette. Die uitslag is zwaar, maar gezien de aanpak van Club en de krachtverhoudingen niet overdreven. Het zelfbewuste aanvallende spel onder Carl Hoefkens is niet meer. Onder Parker bokst Club niet meer boven, maar op zijn gewichtsklasse. Het resultaat was woensdagavond op het scorebord af te lezen.

In de andere wedstrijd in de Champions League woensdagavond won Dortmund met 1–0 van Chelsea. De 21-jarige Duitser Karim Adeyemi (ex-Salzburg) scoorde het enige doelpunt.