Actrice Raquel Welch overleden

De Amerikaanse actrice Raquel Welch is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft entertainmentwebsite TMZ gemeld. Welch was onder meer bekend van haar rol in de film The three musketeers uit 1973, waar ze een Golden Globe voor kreeg.

De actrice overleed volgens familieleden woensdagochtend na een kort ziekbed.

Haar laatste tv-rol dateert al van meer dan 5 jaar geleden, maar Welch heeft er een lange succesvolle carrière opzitten. Nadat ze enkele schoonheidswedstrijden in haar thuisstad San Diego op haar naam had geschreven, waagde ze zich in de jaren 60 voor het eerst aan het witte doek. Haar grote doorbraak kende ze met Fantastic voyage, een sciencefictionfilm uit 1966 waarin ze schitterde als Cora Peterson. Ook haar kleine rol in de film One million years B.C. bleef veel kijkers bij.

Raquel Welch in One million years B.C. Foto: ISOPIX

Ze werd prompt gekatapulteerd tot sekssymbool en groeide uit tot een van de meest gevraagde actrices in de verdere jaren 60 en 70. In 1973 kreeg ze zelfs een Golden Globe voor haar rol in The three musketeers. Naast haar carrière als actrice werd Welch ook bewonderd om haar uiterlijk. Playboy noemde haar de derde meest sexy filmster uit de 20e eeuw en ook het tijdschrift Empire nam de actrice in 1995 op in een lijst van de honderd meest sexyfilmsterren ooit.

Vanaf de jaren 80 dook ze vooral nog op in ondersteunende rollen. Zo was ze in 2001 nog te zien in de populaire romcom Legally blonde en kreeg ze ook een aflevering aan haar gewijd in de Muppet show.

Welch was in haar leven vier keer getrouwd en laat twee kinderen achter.