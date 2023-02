Schlitz’ waarschuwing voor een Valentijns-dickpic stoort Bouchez

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Ongepast (1)

Valentijn blijft nazinderen in de Wetstraat. Niet dat de politici elkaar plots in de armen vallen. Maar een Valentijnsoproep van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) woensdag wekt verbazing. ‘Stuur voor Valentijn geen dickpic zonder toestemming’, tweette ze. Een wat bijzondere manier om de aandacht te vestigen op een nieuwe bepaling in het strafwetboek, waardoor het sturen van dickpics – een fotootje van het mannelijke geslachtsdeel – zonder toestemming strafbaar wordt als online intimidatie.

?? Pour la Saint Valentin n’envoyez votre dick pic qu’avec consentement.



L’envoi de "dickpic" non-consenties s’apparentera à du harcèlement dans le nouveau Code pénal. pic.twitter.com/zBME4sQNKy — Sarah Schlitz ???? (@SarahSchlitz) February 14, 2023

Ongepast (2)

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vindt de opmerking van Schlitz dan weer ongepast. ‘En dan pleiten sommigen voor sérieux in de politiek’, reageert hij vandaag op Twitter. ‘Ik denk dat het woord “dickpic” vertaald zou moeten worden om de volle impact van deze communicatie van een regeringslid te vatten.’

• Ongewenste dickpic wordt strafbaar

Ongepast (3)

‘Raak niet aan mijn pensioen.’ PS-voorzitter Paul Magnette vindt het dan weer erg ongepast dat de liberalen eraan denken om terug te komen op de verhoging van het minimumpensioen. ‘De liberalen willen terugkomen op de historische vooruitgang die de PS in de pensioenen gemaakt heeft. De PS zal dat niet toestaan. We hebben uw steun nodig om deze strijd te winnen’, lanceert Magnette op Twitter een petitie om de pensioenen te beschermen.

Wie er nog aan mocht twijfelen, de partijvoorzitters zitten al helemaal met hun hoofd bij de verkiezingen van volgend jaar.

Ongepast (4)

En wie anders dan Bouchez vindt dat dan weer erg ongepast. Premier Alexander De Croo (Open VLD) had eind vorig jaar in een nota nog geopperd om de laatste fase van de verhoging van de minimumpensioenen niet door te voeren. Dat voorstel ligt momenteel niet meer op tafel, maar blijft een mooie aanleiding om te mobiliseren rond de pensioenen.

‘Een nieuwe leugen van de PS’, reageert Bouchez op zijn beurt. ‘Wij willen alleen dat de minimumpensioenen enkel toegankelijk zijn voor wie echt werkt. De PS wil de inactiviteit stimuleren. Ze is meer dan ooit de ‘parti de la sieste’. Kamerlid Theo Francken (N-VA) kijkt dan weer met verbazing naar het ‘politieke pingpong’.