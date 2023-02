Minister Dalle: ‘De praktijk staat soms op gespannen voet met het Taalcharter’

Het Nederlands dat te horen is in VRT-programma’s is niet altijd conform met wat het Taalcharter voorschrijft, gaf minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) toe tijdens een debat in het Vlaams Parlement over het taalbeleid van de VRT.

Een tik op de vingers kreeg de VRT tot nu toe niet van minister Dalle voor de manier waarop ze omgaat met tussentaal en Standaardnederlands. Maar tijdens een debat in het Vlaams Parlement over het taalbeleid van de openbare omroep bleek dat de minister wel zijn bedenkingen heeft bij het Nederlands dat te horen is in VRT-programma’s. Open VLD-parlementslid Bart Tommelein wou weten van Dalle of hij vindt dat het Taalcharter, dat de taaleisen voor VRT-medewerkers beschrijft, op dit moment voldoende wordt nageleefd. ‘Is de huidige praktijk op radio en tv conform het Taalcharter? Ik heb soms de indruk dat bepaalde zaken op gespannen voet staan met het Taalcharter. Het spreekt voor zich dat het Taalcharter moet nageleefd worden’, zei Dalle, die tegelijk aangaf dat de vraag van Tommelein ‘als minister van Media delicaat is om te beantwoorden’.

• VRT zet deur open voor meer tussentaal

Maandag kondigde VRT-taalraadsvrouw Geertje Slangen in De Standaard aan dat het Taalcharter van de openbare omroep zou worden aangepast. Slangen wil dat er in dat nieuwe charter, dat de taaleisen voor VRT-medewerkers omvat, meer ruimte komt voor tussentaal, regionale en buitenlandse accenten.

Verbaasde minister

‘Ik verslikte me in mijn koffie toen ik maandagmorgen De Standaard las’, zei Dalle. ‘De VRT heeft een bijzonder belangrijke rol ten aanzien van het Algemeen Nederlands, als publieke omroep is het heel belangrijk dat ze die standaardtaal in de regel ook gebruikt.’

Dalle gaf eerder al in deze krant aan dat hij er niets op tegen heeft dat de VRT haar Taalcharter wil vernieuwen. Dat standpunt herhaalde hij opnieuw in het Vlaams Parlement. ‘Maar ik zal er heel nauwgezet op toekijken dat het principe van de beheersovereenkomst, namelijk het Algemeen Nederlands als standaard, wordt bestendigd. Een aantal opmerkingen van de taalraadsvrouw in de pers lijken daaraan voorbij te gaan’, zei Dalle nog.

Dalle wou niet vooruitlopen op de vraag wat er dan precies kan aangepast worden. ‘Ik ben in nauw contact met de VRT-directie daarover’, zei hij aan de verzamelde Vlaamse Parlementsleden. ‘Ze gaan niet over één nacht ijs en willen uiteraard elk voorstel aan ons voorleggen om te bekijken of het conform is met de beheersovereenkomst.’