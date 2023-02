De nieuwsfeiten van de dag

1Vliegtuigen Lufthansa aan de grond door IT-storing

Door een IT-storing bij Lufthansa stuurt de Duitse luchtverkeersleiding geen vliegtuigen meer naar de luchthaven van Frankfurt. De toestellen worden omgeleid naar andere luchthavens zoals Nürnberg, Keulen of Düsseldorf.

Door de storing lukt een automatische incheck bij Brussels Airlines, een dochterbedrijf van Lufthansa, niet meer. De vluchten van Brussels Airlines gaan wel door, benadrukt de maatschappij in Brussel, er is alleen aantal vluchten van Lufthansa op Brussel geschrapt.

afp

2Gevonden lichaamsdelen in stadspark Parijs geïdentificeerd

De lichaamsdelen die eerder deze week werden aangetroffen in een stadspark in de Franse hoofdstad Parijs konden geïdentificeerd worden. Dat bevestigt het parket van Parijs na berichtgeving van de krant Le Parisien.

Het gaat om een 46-jarige vrouw die op 6 februari als vermist werd opgegeven door haar echtgenoot.

Maandag werden in het stadspark Buttes-Chaumont in het negentiende arrondissement van Parijs het bekken en de dijen van een vrouw aangetroffen. Dinsdag werd onder andere het hoofd teruggevonden.

3Schotse premier Sturgeon treedt af

De Schotse premier Nicola Sturgeon (52) heeft verrassend aangekondigd dat ze na meer dan acht jaar als partij- en regeringsleider zal aftreden. Sturgeon maakte haar beslissing bekend op een persconferentie in Edinburgh. Ze zal haar functie wel blijven uitoefenen tot de Scottish National Party (SNP) een nieuwe partijleider heeft gekozen, zei ze.

Sturgeon kreeg onlangs verschillende tegenslagen te verwerken in de strijd voor de Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Zo blokkeert Londen een nieuwe stemming over de vraag of Schotland al dan niet deel moet blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk en kregen de Schotse autoriteiten van het Britse Hooggerechtshof het verbod om zonder toestemming een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te organiseren.

4Tapijtenmaker Balta schrapt 300 banen

Bij Balta in het West-Vlaamse Sint-Baafs-Vijve staan 295 banen op de helling. Op een bijzondere ondernemingsraad heeft het bedrijf de intentie bekendgemaakt om het grootste deel van de productie van kamerbreed tapijt stop te zetten.

Balta wil de productie verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het zou in België niet langer rendabel zijn om kamerbreed tapijt te maken, gezien de ‘stijgende loonkosten, het onstabiele energiebeleid en de dalende vraag naar vast tapijt op het continent’.

Het is de tweede herstructurering in korte tijd bij Balta, dat vorig jaar – inclusief de merknaam – verkocht werd aan het Britse bedrijf Victoria. In september kondigde het bedrijf de sluiting aan van de fabriek in Avelgem. Toen gingen zowat 220 banen verloren.

Na de herstructurering zullen in ons land nog 1.050 mensen werken voor Balta: 660 in Sint-Baafs-Vijve, 290 in Sint-Eloois-Vijve en een honderdtal in Oudenaarde.

Fred Debrock

5Levenslang voor Stephaan Du Lion

Stephaan Du Lion (58) heeft voor het Antwerps Hof van Assisen levenslang gekregen voor viervoudige moord.

De advocaten van Du Lion hadden de jury gevraagd om hun cliënt niet op te geven. ‘Als u hem levenslang geeft, is dat pure repressie. Oog om oog, tand om tand. Dan geeft u Stephaan op. Nóg eens, want in zijn jeugd hebben we hem ook al opgegeven’, zei meester Jente Denckens.

Het openbaar ministerie zag echter geen enkele verzachtende omstandigheid voor Du Lion en vorderde de maximumstraf: levenslange opsluiting. De jury volgde die vraag en veroordeelde Du Lion tot levenslang voor moord met voorbedachten rade op Ariane Mazijn (in 1992), Lutgarda Bogaerts (in 1993), Maria Van den Reeck (in 1994) en Eve Poppe (in 1997).

Stephaan Du Lion. Maarten De Bouw

6Vermoedelijk 73 migranten omgekomen bij schipbreuk

Vermoedelijk zijn minstens 73 migranten omgekomen bij een schipbreuk voor de kust van Libië. Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meegedeeld. Zeven overlevenden konden op eigen houtje de Libische kust bereiken en werden in het ziekenhuis opgenomen.

De Libische Rode Halve Maan en de lokale politie hebben tot nog toe elf lichamen geborgen.

7Koerdisch protest in Europees Parlement

De plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg is rond het middaguur opgeschort als gevolg van een actie van Koerdische actievoerders op de publiekstribune.

Tijdens een debat over het Europese industriële beleid hadden enkele tientallen Koerdische actievoerders op de publiekstribune plaatsgenomen. Volgens ooggetuigen scandeerden ze slogans en gooiden ze pamfletten in het halfrond. Enkelen klommen ook over de glazen beveiligingswand en bungelden meters boven het halfrond.

8Navo praat over hogere defensie-uitgaven

De defensieministers van de Navo-landen hebben tijdens hun vergadering in Brussel het debat over hogere defensie-uitgaven aangevat. Enkele landen, zoals Duitsland, oordelen dat de afgesproken 2 procent van het bbp een minimum moet worden. De Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS), pleit voor realisme en wijst op de inspanningen die ons land nu al doet.

Onder het huidige engagement wordt aan de lidstaten gevraagd om tegen 2024 2 procent van het bbp uit te geven aan defensie. Het gaat om een afspraak van de Navo-top van Wales in 2014, vlak nadat Rusland de Krim, het Oekraïense schiereiland in de Zwarte Zee, had geannexeerd. Dat engagement zal op de volgende top van de verdragsorganisatie, in juli in het Litouwse Vilnius, herbekeken worden.

reuters

9Berlusconi vrijgesproken in ‘bunga bunga’-corruptieschandaal

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is door een rechtbank in Milaan vrijgesproken in een corruptiezaak rond de zogenaamde ‘bunga bunga’-feestjes. Hij werd ervan beschuldigd getuigen te hebben omgekocht.

Het parket had zes jaar cel gevorderd tegen de 86-jarige Berlusconi wegens meineed en geknoei met getuigenissen. Voor de politicus, die niet aanwezig was op het proces, was het de zoveelste in een lange rij van zaken waarmee hij de voorbije jaren werd geconfronteerd en waarvan hij de meeste heeft gewonnen.

Silvio Berlusconi. afp

10 Tien mannen gearresteerd, 4 ton drugs inbeslaggenomen

De politiezones Regio Turnhout en Kempen Noord-Oost hebben dinsdagavond in Ravels tien mensen gearresteerd in een onderzoek naar de invoer van cocaïne. Naar schatting 4 ton drugs werd inbeslaggenomen. Dankzij de navigatie-app Waze kon de hangar met de drugs gevonden worden.

De twee politiezones werden dinsdag rond 22 uur op de hoogte gebracht van een verdachte situatie. ‘Verschillende wagens met Nederlandse nummerplaten reden heen en weer. Een patrouille controleerde daarop een auto waarin twee Nederlanders van 27 en 46 jaar zaten. Ze hadden geen deftige uitleg voor hun aanwezigheid en na een eerste check bleken ze in Nederland gekend voor drugsgerelateerde feiten’, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Tien mannen zijn gearresteerd en worden verhoord door de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen.