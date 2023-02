Een blamage voor de overheid, zo beschrijft Dokters van de Wereld de evacuatie van de het kraakpand aan de Paleizenstraat 48. Het is nog onduidelijk of iedereen vandaag een opvangplaats krijgt.

Kali Bamamadou, 34, uit Senegal, had gehoopt gisteren een opvangplaats te krijgen, maar moest vannacht nog eens in het kraakpand aan de Paleizenstraat 48 slapen. Of hij vandaag weggeraakt, is nog onduidelijk ...