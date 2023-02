De Schotse onafhankelijkheidsdroom van Nicola Sturgeon is uiteengespat

Nicola Sturgeon stopt als premier van Schotland. Haar ontslag laat de Schotse nationalisten in grote verwarring achter. Hoe moet het verder met de onafhankelijkheid?

Nauwelijks een maand na het plotse vertrek van de Nieuw-Zeelandse Jacinda Ardern gooit opnieuw een iconische vrouwelijke politica de handdoek in de ring. Ook het ontslag van de Schotse premier, Nicola Sturgeon, kwam als een donderslag bij heldere hemel en toont hoe hard en veeleisend de politiek is geworden. Ook Sturgeon zei dat haar energietank op aan het raken was. De job begon steeds meer op haar persoonlijke leven te wegen en het politieke klimaat werd almaar brutaler, zei ze. ‘In mijn hoofd en in mijn hart raakte ik ervan overtuigd dat dit het juiste moment was. Voor mij, voor mijn partij en voor het land.’

Sturgeon (52) zat al een eeuwigheid in de politiek. Eigenlijk heeft niemand haar anders gekend dan als voorvechtster van de Schotse onafhankelijkheid. Als 16-jarige werd ze militante van de Schotste nationalisten. Op haar 29ste kwam ze in het Schotse parlement. In 2007 werd ze vicepremier van Alex Salmond. Toen die in 2014 opstapte nadat hij het onafhankelijkheids­referendum had verloren, werd Sturgeon de nieuwe premier en de onbetwiste leider van SNP, die de partij telkens naar grote verkiezingsoverwinningen leidde en Londen bleef uitdagen over de onafhankelijkheidskwestie.

Referendum

Maar precies die strijd leek ze te verliezen. Sturgeon wilde dit jaar heel graag een nieuw referendum organiseren, omdat de Brexit het Verenigd Koninkrijk een richting had ingeduwd die de Schotten absoluut niet smaakten. Zij wilden heel graag in de EU blijven. Voor Sturgeon was dat voldoende reden om de Schotten opnieuw de kans te geven zich uit te spreken over onafhankelijkheid. Maar de regering in Westminster wilde daar niet van weten en zij kreeg eind november de steun van het Britse Hooggerechtshof.

Sturgeon wilde zich daar niet bij neerleggen en begon campagne te voeren om van de Lagerhuis-verkiezingen van volgend jaar een soort Schots referendum te maken. Dat veroorzaakte spanningen binnen de SNP en bij de kiezers. Lang niet iedereen vond dat een goed idee. Uit een peiling vorige week bleek dat de helft van de bevolking dat geen geloofwaardig plan vindt. Bij veel Schotten is de vraag naar onafhankelijkheid wat naar de achtergrond verschoven. Als er nu een referendum gehouden wordt, zou een meerderheid – net als in 2014 – tegen stemmen. Dat de gehate Tories volgend jaar wel eens de verkiezingen kunnen verliezen, maakt dat de Schotten de onafhankelijkheid iets minder dringend vinden.

Het onafhankelijkheidsdebat heeft zeker meegespeeld bij Sturgeons beslissing om nu haar ontslag aan te kondigen. De partij houdt volgende maand een cruciale vergadering over hoe het verder moet met het streven naar onafhankelijkheid. Sturgeon zei dat de partij daarover in alle onafhankelijkheid moet kunnen beslissen. Ze wilde niet dat haar standpunt als partijleider te zwaar zou wegen, precies omdat ze toch van plan was te stoppen. ‘Ik had misschien nog enkele maanden kunnen doorgaan, maar mijn besluit om te stoppen, stond vast.’

Transgenderwet

Zeker is dat Sturgeon al enkele maanden in de storm zat. Ook een verregaande transgenderwet had zich tegen haar gekeerd. Die bepaalt dat mensen makkelijk een gendercertificaat kunnen krijgen, ook zonder medische ingreep, en dus eigenlijk zelf hun geslacht kunnen kiezen. De Britse regering had al beslist die tegen te houden omdat ze verregaande gevolgen kon hebben voor de rest van het VK, in het bijzonder voor de positie van vrouwen.

Dat de wet tot problemen zou leiden, werd eind november pijnlijk duidelijk toen een trans vrouw die veroordeeld was voor twee verkrachtingen – gepleegd toen ze nog man was – naar een vrouwengevangenis was gestuurd. Dat veroorzaakte zoveel commotie dat ze snel naar een mannengevangenis overplaatst moest worden.

De wet typeerde het beleid van Sturgeon. Niet alleen was ze een overtuigde Schotse nationaliste, maar haar leven lang was een uitgesproken voorvechtster van de rechten van vrouwen en minderheidsgroepen. Daarmee liep ze misschien te veel voor de troepen uit. Veel SNP-leden hadden bezwaren bij de transgenderwet die ze veel te liberaal vonden.

Metoo-schandaal

De Schotse nationalisten vormen trouwens geen hecht blok. Twee jaar geleden kwam het tot een pijnlijke breuk met haar grote mentor Salmond. Die was verwikkeld geraakt in een Metoo-schandaal. Sturgeon werkte hem daarom buiten, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Bovendien oordeelden de rechters dat de beschuldigingen aan het adres van Salmond niet terecht waren geweest. Plots bleek Sturgeon toch iets minder de ideale politica met de hoogste morele standaarden.

Bovendien begon Salmond met Alba zijn eigen partij. Die maakte geen brokken bij de verkiezingen, vorig jaar, maar plots bleek het nationalistische front minder eensgezind dan iedereen dacht. Er loopt een breuklijn tussen de oudere en de jongere Schotten en Sturgeon is er niet in geslaagd een breed, eensgezind front te smeden.

Bovendien blijft Schotland na vijftien jaar links SNP-bestuur kampen met grote sociale ongelijkheid. De kloof tussen arm en rijk is nauwelijks kleiner geworden en de NHS heeft, net als in Engeland, gigantische problemen. Voor de meeste Schotten zijn de sociale problemen acuter dan de vraag wanneer het land onafhankelijk kan worden.

Sturgeon blijft premier tot er een opvolger is. De verkiezing is een zaak voor de partij. Maar er is absoluut geen ‘natuurlijke’ opvolger of uitgesproken favoriet. Ook dat dreigt de partij parten te spelen. Politieke analisten wijzen er nu al op dat de Labour-partij wel eens de grote winnaar kan worden, nu Sturgeon vertrekt.