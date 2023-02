Drie doden in Nieuw-Zeeland na cycloon Gabrielle

Cycloon Gabrielle heeft in Nieuw-Zeeland zeker drie mensen het leven gekost. Dat melden lokale media dinsdag. Enkele regio’s van het land zijn nog afgesloten van de buitenwereld, meer dan 140.000 huishoudens zitten nog zonder stroom.

Een vrouw kwam om toen haar huis werd getroffen door een aardverschuiving, een brandweerman overleed bij reddingswerkzaamheden en het lichaam van een tweede man spoelde aan uit zee. De schade aan wegen, infrastructuur en persoonlijke eigendommen is groot. Aardverschuivingen en overstromingen hebben belangrijke verbindingswegen op het Noordereiland onbegaanbaar gemaakt en tientallen woningen zijn ingestort of weggespoeld.

Meer dan 300 mensen werden inmiddels gered van daken van ondergelopen huizen, op een dak schuilden meer dan 60 personen voor het stijgende water en op een ander dak stond een paard. Meer dan twaalfduizend mensen hebben hun woningen moeten verlaten, enkele honderden huizen zijn onbewoonbaar verklaard.

Minister van Crisismanagement Kieran McAnulty benadrukte tijdens een persconferentie dat het dodental nog kan oplopen, omdat met sommige delen van het land nog geen communicatie mogelijk is. ‘Het ergste is over, maar het gevaar is zeker nog niet geweken’, zei hij. In meerdere rivieren staat het water gevaarlijk hoog, met gevaar op overstromingen.