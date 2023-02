Jambon: ‘De tijd dringt, komende dagen moeten we stikstofakkoord hebben’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept zijn coalitiepartners op om eindelijk te beslissen in het stikstofdossier, maar geeft tegelijk aan dat ‘er nog moeilijke knelpunten zijn.’

Het is nu al weken wachten op een definitief stikstofakkoord. Vandaag zit de Vlaamse regering opnieuw niet samen, maar vinden enkel bilaterale gesprekken plaats. Het is de bedoeling om vanaf donderdag opnieuw samen te zitten om de komende dagen eindelijk te landen met een definitief stikstofkader. ‘Het is een moeilijke job’, zei Jambon zonet in het Vlaams Parlement. ‘De bedoeling is om op basis van de bezwaarschriften het voorlopige akkoord van vorig jaar robuuster te maken.’ Daarmee geeft hij onrechtstreeks al aan dat N-VA niet zinnens is de pistes van CD&V te volgen die het akkoord van vorig jaar voor een belangrijk stuk willen hertekenen.

Tegelijk gaf hij ook aan dat het dossier van de Europese landbouwsubsidies gekoppeld is aan het stikstofdossier. Als was het maar omdat volgens hem in het dossier over de Europese landbouwsubsidies verwezen wordt naar het stikstofdossier. Jambon beseft dat hijzelf en zijn regering gezichtverlies lijdt zolang deze discussie blijft aanslepen. ‘De tijd dringt, de komende dagen moeten we beslissen’, zei Jambon vanmiddag dan ook in het Vlaamse parlement. Daarmee verhoogt hij de druk voor zijn coalitiepartners, maar ook voor zichzelf. ‘Maar er zijn nog moeilijke knelpunten’, gaf hij meteen ook mee. ‘Maar it takes three to tango.’

CD&V en N-VA liggen nog overhoop over de vijf volgend punten.

1. Moeten landbouw en industrie een gelijke behandeling krijgen?

De hardste noot om te kraken zijn de verschillende stikstofdrempels die gebruikt worden voor de industrie en de landbouw om nieuwe vergunningen te krijgen. In het voorlopige stikstofakkoord van vorig jaar werd afgesproken dat de drempel voor de landbouw veertig keer hoger ligt dan voor de industrie. Boven die drempel wordt het veel zwaarder om een vergunning te krijgen. Stikstofverbindingen uit de landbouw hebben een grotere impact dan die uit de industrie, is de redenering die daarachter schuilt. Maar volgens CD&V worden de landbouwers door een strengere drempel dubbel gestraft, omdat de rekenmodellen al rekening houden met de grotere impact van de landbouw op de natuur.

De N-VA blijft dat onderscheid verantwoord vinden en wijst erop dat die drempels de basis vormden van het voorlopige stikstofakkoord dat vorig jaar werd gesloten en waarmee CD&V akkoord ging. ‘Als je de redenering van CD&V volgt, ontstaat een heel nieuw akkoord en moet er mogelijk een nieuw openbaar onderzoek opgestart worden’, luidt het bij de N-VA. ‘Dan is er zelfs in deze bestuursperiode nog geen stikstofakkoord.’

2. Wat met landbouwers dicht bij hun pensioen?

Aan landbouwers die naar hun pensioen staan en geen opvolger hebben, wil CD&V een som geld geven om hen aan te moedigen niet naar een opvolger op zoek te gaan, en zelfs om sneller te stoppen. Hoe meer landbouwers sneller stoppen, des te meer ruimte komt er vrij voor wie verder boert, is de redenering. De N-VA vindt dat het aankomende pensioen op zich geen criterium kan zijn om een landbouwer al dan niet uit te kopen. De partij wijst er bovendien op dat CD&V mikt op landbouwers die pas na 2030 op pensioen gaan, terwijl voor N-VA het stikstofakkoord sneller effect moet hebben.

3. Mogen naburige landbouwers vrijgekomen stikstofrechten gebruiken?

CD&V wil een saldo maken van alle stikstofuitstoot die haalbaar is rond een bepaald natuurgebied. Als bijvoorbeeld rond een bepaald natuurgebied drie landbouwers actief zijn en eentje daarvan stopt, moet dat iets meer ruimte geven voor de twee overblijvende jongere landbouwers om de activiteiten verder te ontwikkelen. De N-VA heeft het daar moeilijk mee, omdat zoiets schaalvergroting in de hand zou werken.

4. Wordt de rode lijst korter of langer?

De stikstofdiscussie werd vorig jaar gedomineerd door de rode lijst. Daarop staan 41 landbouwbedrijven die tegen 2025 moeten sluiten, omdat ze een te grote milieu-impact hebben. Die lijst werd opgemaakt op basis van parameters van 2015. Ondertussen is er een vrij grote eensgezindheid om die lijst te verlaten en te werken met recentere parameters.

Aan het definitieve stikstofakkoord zou niet langer een lijstje met rode bedrijven gehecht worden. Dat is niet meer dan symboliek, want verschillende bedrijven zullen nog altijd tegen 2025 moeten stoppen. De criteria zullen bepalen of dat er meer of minder zullen zijn dan in het voorlopige stikstofakkoord.

De grote vraag is wat er moet gebeuren met bedrijven die nu onder de nieuwe parameters vallen en niet op de oorspronkelijke rode lijst stonden. CD&V vindt dat zij eerst de kans moeten krijgen om hun landbouwbedrijf in regel te stellen voor ze verplicht worden om te sluiten.

5. Kan aan het Turnhoutse Vennengebied nog geboerd worden?

Het Turnhoutse Vennengebied is kwetsbaar, waardoor de doodsklokken voor de landbouw al luiden. Piet Vanthemsche, de voormalige voorzitter van de Boerenbond, werd als intendant aangesteld om de problematiek te bekijken. De Vlaamse regering bekijkt de mogelijkheid om alle landbouwbedrijven vrijwillig uit te kopen, ongeacht hun impactscore – de bijdrage die ze ­leveren aan de stikstofneerslag op het natuurgebied. Maar dat komt dan bovenop de 3,6 miljard euro die de regering al van plan was uit te trekken om onder meer landbouwers uit te kopen.