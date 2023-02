Hoe de aardbeving Turkije verwoest en Erdogan doet wankelen

De dodentol van de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot meer dan 35.000 en elke dag komen er nog slachtoffers bij. De ravage en het leed zijn enorm. Talloze mensen zijn hun huis kwijt en hebben familieleden verloren. De kritiek op de overheid in Turkije neemt hand over hand toe. Hoe is de situatie in Turkije? En hoe ziet het ruimere politieke plaatje eruit?