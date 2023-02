Hele generaties hebben erover gezwegen. Over ‘vapeurs’ wordt weleens gesproken, maar het m-woord zelf is taboe. Nochtans overkomt het de helft van de wereldbevolking tijdens de actieve leeftijd.

Of ik al last had van overgangsklachten? Nee, echt niet. De gynaecologe duwde me een brochure in de handen, met daarop een overzichtje van mogelijke klachten. Slik. Vier of vijf kon ik er meteen afvinken ...