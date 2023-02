Foto: Getty Images for AB InBev

Euronext Brussel lanceerde vandaag zijn eigen duurzame beursindex. Naast ethische selectiecriteria speelt ook een commerciële logica een grote rol in de samenstelling ervan.

Vanaf vandaag zullen zowel investeerders als het grote publiek hun centen in België weer iets makkelijker ‘groener’ kunnen beleggen. Of beter nog: ‘duurzamer’ kunnen beleggen. Want beursuitbater Euronext ...