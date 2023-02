Opschudding dinsdagavond in het Franse parlement. Nadat een belangrijk wetsontwerp in het kader van president Macrons bekritiseerde pensioenplan was weggestemd, begonnen oppositieleden ‘On est là’ te zingen. Dat is zowat het lijflied van de gilets jaunes.

Yaël Braun-Pivet, voorzitter van de Assemblée Nationale, was absoluut niet gediend van de zangstonde. ‘Waar denken jullie wel dat jullie zijn?’, beet ze de oppositieleden toe. Zingen is namelijk niet toegestaan in het halfrond.