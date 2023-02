Rina Sawayama ziet popmuziek als een brug: tussen ouders en kinderen, immigranten en autochtonen, queerpersonen en de rest van de wereld. In de AB toonde ze zich een begenadigd architecte.

‘We beginnen met een beetje jaren 2000-poprock. Daarna komt er een beetje metal en industrial. Vervolgens gaan we even triest worden met enkele countryballades. En aan het eind gaan we onze tieten eraf ...