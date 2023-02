Werd Pablo Neruda vermoord? Nieuwe studie lijkt vermoeden doodsoorzaak te bevestigen

Is een van de langstdurende mysteries van de Chileense geschiedenis eindelijk opgehelderd? Een nieuwe studie heeft uitgewezen dat dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda in 1973 geen natuurlijke dood stierf. Hij zou vergiftigd zijn, en dat werd de voorbije decennia al meermaals vermoed.

De officiële versie luidt dat Pablo Neruda op 23 september 1973 stierf aan de gevolgen van prostaatkanker en ondervoeding, twaalf dagen na de militaire coup waarbij de democratisch verkozen regering van zijn vriend, president Salvador Allende, omvergeworpen werd.

Veel mensen, onder wie Neruda’s neef Rodolfo Reyes, hebben altijd volgehouden dat Neruda eigenlijk vermoord was, omdat de dichter een openlijke tegenstander was van de toen opkomende dictatuur van Augusto Pinochet.

Tien jaar geleden gaf een Chileense rechter het bevel om het lichaam van Neruda op te graven. Het bevel kwam er nadat zijn voormalige chauffeur, Manuel Araya, het gerecht had verteld dat een opgefokte Neruda hem op de dag van zijn overlijden vanuit het ziekenhuis gebeld had om te zeggen dat hij tijdens zijn slaap een injectie in zijn buik gekregen had. Luttele uren later was hij dood.

In 2015 zei de Chileense regering al eens dat het ‘heel waarschijnlijk was dat een derde partij betrokken was’ bij de dood van de dichter, twee jaar later zei een team van internationale onderzoekers er ‘100 procent van overtuigd te zijn dat hij niet aan prostaatkanker stierf’.

Clostridium botulinum

Op wat over was van zijn lichaam werd de voorbije jaren in vier landen onderzoek gedaan. Uit de resultaten blijkt nu dat er Clostridium botulinum, een van de giftigste stoffen ter wereld – een miljoenste van een gram is genoeg om iemand te doden –, aanwezig was in zijn bloed. Dat geeft kracht aan de theorie dat de dichter na de coup ‘vergiftigd’ werd.

De onderzoekers stellen hun bevindingen woensdag voor, maar neef Reyes stapte er al mee naar het Spaanse persagentschap Efe. ‘We weten dat er geen enkele reden was waarom dat gif in zijn lichaam moest zitten’, zegt die. ‘Dat betekent Neruda vermoord is in 1973.’

Pablo Neruda werd 69 jaar oud. Hij was een van de meest gevierde dichters aller tijden, werd door Gabriel Garcia Marquez de ‘grootste dichter van de 20ste eeuw’ genoemd en won in 1945 de Nobelprijs voor Literatuur. Bekende werken van zijn hand zijn onder meer Canto General en Twintig gedichten over liefde en een lied over wanhoop. Over zijn leven werden films en documentaires gemaakt.